मुंबईत विना मास्क लावणाऱ्यांवर विक्रमी कारवाई, 48 लाखांचा दंड वसूल

मुंबई: सार्वजनिक ठिकाणी विना मास्क फिरणाऱ्यांकडून महानगर पालिकेने सक्त कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई झाली आहे. तब्बल 24 हजार 226 जणांकडून 48 लाख 45 हजाराचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. यात पोलिसांनी 8 हजार 674 जणांवर कारवाई केली आहे. एप्रिल महिन्यापासून सार्वजनिक ठिकाणी मास्क वापरणे बंधनकारक करण्यात आले. आता पर्यंत 19 लाख 66 हजार जणांकडून 39 कोटी 69 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. फेब्रुवारीपासून महापालिका आयुक्त इक्‍बाल सिंह चहल यांनी या कारवाईचे अधिकार पोलिसांनाही दिले. तसेच रेल्वे स्थानकांवरही क्‍लिनअप मार्शल तैनात करण्यात आले आहे. मंगळवारी मुंबईतील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई करण्यात पालिकेला यश आले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी पालिकेच्या पथकांनी मंगळवारी 14 हजार 922 जणांवर कारवाई करत 29 लाख 84 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात 630 जणांवर कारवाई करुन 1 लाख 26 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. मुंबई पोलिसांनी 8 हजार 674 जणांवर कारवाई करुन 1 लाख 73 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे, अशी माहिती महानगर पालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.



सर्वात कमी कारवाई गोवंडी शिवाजी नगर एम पूर्व प्रभागाच्या हद्दीत मंगळवारी 186 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ही सर्वात लहान संख्या असून या प्रभागातून 37 हजार 200 रुपयांचा दंड जमा झाला आहे. त्यानंतर ई भायखळा माझगाव प्रभागात 230 जणांवर कारवाई करुन 46 हजार रुपयांचा दंड जमा झाला आहे.

