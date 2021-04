अभिमानास्पद! महाराष्ट्रात एका दिवसात विक्रमी लसीकरण

देशात सध्या कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होतांना दिसत आहे. तर, दुसरीकडे लसीकरणाची मोहीमदेखील तितक्याच जलद गतीने राबविण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे लसीकरण करण्यात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर ठरत असून एकाच दिवसात विक्रमी लसीकरण करणारं हे पहिलं राज्य ठरलं आहे. याविषयी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ट्विट करत डॉक्टर आणि अन्य वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचं अभिनंदन केलं आहे.

"राज्यात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाने वेग घेतला असून काल ३ एप्रिल रोजी एकाच दिवसात ४ लाख ६२ हजार नागरिकांना लसीकरण करण्यात आले. एकाच दिवसात एवढ्या उच्चांकी संख्येने लसीकरण करण्याची देशातील ही पहिलीच वेळ असून त्याचा विक्रम महाराष्ट्राच्या नावावर नोंदविला गेला आहे," असं ट्विट राजेश टोपे यांनी केलं आहे. राज्यात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाने वेग घेतला असून काल 3 एप्रिल रोजी एकाच दिवसात 4 लाख 62 हजार नागरिकांना लसीकरण करण्यात आले.एकाच दिवसात एवढ्या उच्चांकी संख्येने लसीकरण करण्याची देशातील ही पहिलीच वेळ असून त्याचा विक्रम महाराष्ट्राच्या नावावर नोंदविला गेला आहे. pic.twitter.com/Sjk944s9rU — Rajesh Tope (@rajeshtope11) April 4, 2021 गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश या राज्यांना मागे टाकीत महाराष्ट्राने आतापर्यंत सुमारे ७३ लाख ४७ हजार ४२९ जणांचे लसीकरण करून देशात अग्रभागी राहण्यात सातत्य राखले आहे. राज्यात १ एप्रिलपासून ४५ वर्षांवरील नागरिकांना लसीकरण देण्यास सुरूवात झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी ३ लाखांहून अधिक जणांना लस देऊन राज्याने उच्चांक गाठला होता. काल ३ एप्रिल रोजी राज्यभर ४१०२ लसीकरण केंद्रांच्या माध्यमातून आतापर्यंतची सर्वोच्च संख्या पार करत ४ लाख ६२ हजार जणांना लस देण्यात आली. कालदेखील पुणे जिल्ह्याने राज्यात सर्वाधिक ७६ हजार ५९४ जणांना लसीकरण करून राज्यात अग्रस्थान कायम राखले आहे. त्यापाठोपाठ मुंबई उपनगर (४६ हजार ९३७), नागपूर (४१ हजार ५५६), ठाणे (३३ हजार ४९० ) या जिल्ह्यांनी लसीकरणात आघाडी घेतली आहे, असे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले. संपादन - शर्वरी जोशी

