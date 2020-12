नोकरभरती तातडीने सुरु करावी; विधानसभा अध्यक्ष पटोलेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई ः राज्यात एक लाख सुशिक्षित बेरोजगार नोकरीच्या प्रतीक्षेत असून नोकरभरती त्वरित सुरु करा, असे पत्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठवले आहे. महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची मोठी संख्या लक्षात घेता सरकारने 2021 पासून शासकीय सेवेत सध्या 1 लाखांपेक्षा जास्त रिक्त असणाऱ्या पदांसाठी तातडीने सुधारित महापोर्टल तयार करुन भरतीप्रक्रिया सुरु करावी, अशी शिफारस विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा राज्यातील शासकीय सेवेत सध्या एक लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असून सुशिक्षित आणि होतकरू तरूण वर्ग महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग वर्ग-1, वर्ग-2 आणि वर्ग-3 विभागातल्या सेवाभरती प्रक्रियेकडे डोळे लावून आहे. यासंदर्भात होणारा विलंब त्यांच्यात नैराश्‍य आणि वैफल्य वाढविणारा ठरण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या संदर्भात तातडीने निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. कोरोनाची परिस्थिती आता बऱ्यापैकी नियंत्रणात येत असल्याने पुढील वर्षापासून भरती प्रक्रिया सुधारित महापोर्टलद्वारे तातडीने सुरु करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे कोरोना संदर्भात उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे वयोमर्यादा अट शिथिल करण्यात यावी, अशी शिफारस पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. Recruitment should start immediately Assembly Speaker Patoles letter to the Chief Minister --------------------------------------------------

