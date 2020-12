कोरोना काळात प्रसूतींमध्ये घट; मुंबईत 36 हजारहून अधिक बालकांना जन्म 

मुंबई : कोरोनामुळे झालेले स्थलांतर, पुर्णपणे कोव्हिडसाठी देण्यात आलेली रुग्णालये यामुळे मुंबईत यंदा प्रसुतीत घट झाल्याचे समोर आले आहे. तरीदेखील गेल्या नऊ महिन्यांत मुंबईत पालिकेच्या आणि सरकारी रुग्णालयांत एकूण 36 हजार 141 प्रसूती झाल्या असून यात नैसर्गिक 19, 326 प्रसुती आणि 13,904 सिझेरियन प्रसुती झाल्याचे पालिकेच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबरपर्यंत या काळात मुंबईत पालिकेच्या रुग्णालयांत 48 हजार 846 प्रसुती झाल्या होत्या. त्यात 31 हजार 131 नैसर्गिक आणि 17,715 सिझेरिअन प्रसूती झाल्या होत्या. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोनाकाळात गर्भवती असतानाही अनेकांनी स्थलांतरीत होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे यंदा प्रसूतींचा आकडा कमी झाला असुन सिझेरिअन होण्यातही घट झाली आहे, असे जेरबाई वाडिया रुग्णालयाच्या सीईओ डॉ. मिनी बोधनवाला यांनी सांगितले आहे. मार्च महिन्यात कोरोनाचा रुग्ण मुंबईत आढळल्यानंतर रुग्णालयांनी नियमांमध्ये बदल केले. कोरोना चाचणी केल्यानंतर अहवाल निगेटिव्ह आला तरच रुग्णालयात उपचार किंवा दाखल करुन घेतले जात होते. त्यात गर्भवती महिलांचे महिन्याचे चेक अप शिवाय काही महत्वाच्या चाचण्या या सर्वांनाच ब्रेक लागला. त्यात अनेक रुग्णालये कोव्हिड रुग्णालये घोषित करण्यात आली. अशात कोव्हिड रुग्णालयात दाखल करुन प्रसुती करणे धोकादायक ठरु शकत असल्याने यंदा प्रसुतीमध्ये घट झाल्याचे दिसत आहे. तरीदेखील अशा कठीण काळात ही मुंबई शहरात पालिका रुग्णालयात 36 हजार प्रसूती झाल्या आहेत. मुंबई महापालिकेच्या केईएम, नायर, सायन व कूपर रुग्णालयासह सर्वसाधारण रुग्णालये व मॅर्टनटी होम मध्ये गर्भवती महिलांची यशस्वी शस्त्रक्रिया पार पडली. शेतकऱ्यांना आवळा, उद्योजक मित्रांना कोहळा! बाळासाहेब थोरात यांचा घणाघात सायन रुग्णालयाचा आधार कायम

पालिकेच्या सायन रुग्णालयात कोव्हिड काळातही गर्भवती महिलांना दिलासा मिळाला असून पालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांच्या तुलनेत सर्वात जास्त प्रसूति सायनमध्ये झाल्या आहेत.सायन रुग्णालयात 2248 सिझेरियन तर 2,133 नैसर्गिक प्रसुती झाल्या. या काळात रुग्णालयामध्ये कोव्हिड आणि नॉन कोव्हिड अशा दोन्ही प्रसुती केल्या गेल्या. त्यामुळे सर्वाधिक प्रसूतीची नोंद झाली या रुग्णालयात झाल्याचे अधिष्ठाता डॉ. मोहन जोशी यांनी सांगितले. रुग्णालय सिझेरियन प्रसूती नैसर्गिक

सायन 2248 2133

केईएम 1430 1715

वाडिया 1125 923

कूपर 1276 1468

राजावाडी 1065 1462

वांद्रे भाभा 724 918

कामा रुग्णालय 838 911 Reduction in deliveries during the corona period More than 36,000 babies born in Mumbai -------------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

