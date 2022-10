Mumbai 5G News: मुंबईकरांना उद्यापासून मिळणार 5Gचा लाभ; Jioची वेलकम ऑफर पाहा

मुंबईत उद्यापासून रिलायन्स जिओची 5Gची सेवा सुरु होणार आहे. या मोठ्या निर्णयानं जिओनं मुंबईकरांना दसऱ्याचं गिफ्ट दिलं आहे. त्यामुळं मुंबईकरांचा सर्वात आधी वेगवान इंटरनेटच्या युगात प्रवेश होणार आहे. (Reliance Jio to start beta trials of its 5G service in Delhi Mumbai Kolkata and Varanasi on Dussehra)

एएनआयच्या माहितीनुसार, रिलायन्स जिओ उद्यापासून मुंबईसह दिल्ली, कोलकाता आणि वाराणसी या मेट्रो शहरांमध्ये 5G सेवेची बीटा ट्रायल सुरु करणार आहे. आता, जर तुम्ही या 4 शहरांपैकी कोणत्याही शहरात राहत असाल आणि तुमच्याकडे 5G स्मार्टफोन असेल, तर तुम्हाला Jio 5G वेलकम ऑफरचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. कंपनीने आत्तापर्यंत कोणत्याही 5G प्लॅनची ​​घोषणा केलेली नाही, याचा अर्थ असा आहे की वेलकम ऑफर अंतर्गत 5G फोन असलेले Jio वापरकर्ते मोफत 5G सेवेत प्रवेश मिळवू शकतील. कारण, जेव्हा जिओनं 2017 मध्ये 4G सेवा लाँच केली होती तेव्हा वेलकम ऑफरची घोषणा केली होती. ज्यामध्ये अधिकृत योजना जाहीर होईपर्यंत युजर्सना 4Gवर विनामूल्य प्रवेश मिळाला होता. यावेळीही जिओ हीच रणनीती अवलंबण्याची शक्यता आहे.