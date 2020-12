विद्यापीठात संशोधन थांबले! मंजूर प्रकल्पांना निधी दिला नसल्याची तक्रार 

मुंबई: मुंबई विद्यापीठाने शिक्षकांचे लघू संशोधन प्रकल्प मंजूर केले आहेत. त्यासाठी लागणारा 40 टक्के निधी हा मार्च 2020 मध्ये देण्यात येईल आणि उर्वरित 31 डिसेंबर 2020 रोजी देण्यात येईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले असतानाही याकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे विद्यापीठातील संशोधन थांबले आहे, अशी तक्रार मुक्ता शिक्षक संघटनेने कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांच्याकडे केली आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगड परिरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा संशोधनाला चालना मिळावी यासाठी विद्यापीठे दर वर्षी लघू संशोधन प्रकल्प व त्यासाठी लागणारा अनुदान स्वरूपातील निधी शिक्षकांना देत असते. मुंबई विद्यापीठाने शिक्षकांना संशोधनासाठी एकही रुपया दिला नाही. असे असताना पुन्हा 15 सप्टेंबरच्या परिपत्रकानुसार शिक्षकांकडे संशोधन प्रकल्पाची माहिती भरून मागितली. त्यातही 70 टक्के निधी ऑक्‍टोबर महिन्यात देण्यात येईल आणि उर्वरित 30 टक्के निधी मार्च 2021 पर्यंत देण्यात येईल, असे नमूद केले होते; परंतु अद्यापही संशोधनासाठी लागणारा निधी शिक्षकांना मिळाला नाही. संशोधनामुळे विद्यापीठाची एनआयआरएफ आणि नॅक ग्रेड ठरत असते. विद्यापीठामध्ये किती संशोधन झाले यावर जागतिक स्तरावर विद्यापीठाची उंची ठरत असते; परंतु मुंबई विद्यापीठात मात्र कायद्याप्रमाणे ऍकॅडेमिक हेड म्हणवणारे जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत त्या अधिकाऱ्यांना अद्याप संशोधनासाठी शिक्षकांना निधी देण्यास वेळ मिळालेला नाही. निधीच नाही तर संशोधन कसे करणार, या विवंचनेत शिक्षक काम करीत आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे विद्यापीठाचे ग्रेडिंग खालावले जाण्याची शक्‍यता आहे. कायम कोव्हिडची कारणे सांगत वेळ मारून न्यायची असे प्रकार सध्या विद्यापीठात होत आहेत. कोरोनाकाळातही सध्या शिक्षक महाविद्यालयात जात आहेत. असे असतानाही त्यांना संशोधनासाठी चालना मिळू नये. मंजूर झालेल्या प्रकल्पांना दीड वर्षाहून अधिक कालावधी उलटून गेला तरी निधीही मिळत नाही. या प्रकाराकडे तातडीने लक्ष घालून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करावी व मंजूर झालेल्या प्रकल्पांचा निधी शिक्षकांना द्यावा.

- प्रा. सुभाष आठवले,

महासचिव, मुक्ता प्राध्यापक संघटना Research stopped at the university Complaint of non funding of sanctioned projects -------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

