तळा (बातमीदार) : पूर्वा नक्षत्र हा पिकांसाठी गर्भाचा पाऊस म्हटला जातो. पण, आता या पावसाने थैमान घातले, तर पिकांवर परिणाम होऊन नासाडी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ‘भात ही बहुसंख्य निसवली आहेत. ती आता दूध घेतील. कणीस दावील पण महिना लावील’ या उक्तीप्रमाणे भात आता दाणे धरतील; पण पाऊस सतत राहिल्यास त्याचा परिणाम हा भातपिकावर होऊन पिके ही ठसठशीत भरण्यासाठी मोठा अडसर निर्माण होणार आहे. भात पळंज जास्त होते त्यामुळे उत्पादन कमी होतो. दाणे भरताना बुधांशी पाणी कमी लागते. पाणी कमी राहील, तर दाणेदार शुभ्र सुंदर पिके येतील. पण पाऊस थांबला तरच हे शक्‍य आहे. नाही तर पिकांवर परिणाम होऊन शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागणार आहे. गेल्या जुलै महिन्यात पाऊस खूप झाल्याने शेती खुरटी बनली आहेत. शेतातील मळी वाहून शेत पांढरी पडली आहेत. अजूनही पाऊस दोन नक्षत्रे आहे. म्हणजे तो महिनाभर आहे. त्यामुळे तो कमी झाला पाहिजे, अन्यथा भातपिकाची नासाडी होण्याची शक्‍यता

वर्तवली जात आहे.

