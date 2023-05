मुंबई : भाडं नाकारणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या मुजोरीला तुम्हीही कधीतरी समोरं गेले असाल. पण आता त्यांची ही मुजोरी चालणार नाही. कारण भाडं नकारणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांचं थेट लायसन्सच रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई पोलिसांनी घेतला आहे. यासाठी मुंबई पोलिसांकडून पुढच्या आठवड्यात खास सप्ताह अभियान सुरु करणार आहेत. (rickshaw taxi driver licence will be cancelled if he refuses fare Mumbai Police gives new orders)

वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी प्रवीण पडवळ यांच्या माहितीनुसार, मुंबईत रेल्वे स्टेशन्सच्या आजूबाजूला बेकायदा पद्धतीनं गाड्या पार्क करणारे, वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर कारवाई केली जाणार आहे. याबाबतचं सविस्तर निवेदन आरटीओला पाठवण्यात आलं आहे.

४० हजारांहून अधिक पावत्या फाडल्या

मोटर वाहन अधनियमाच्या कलम १७९ अंतर्गत निश्चित संख्येपेक्षा अधिक प्रवाशांना घेऊन जाण्याच्या आरोपांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यांपैकी बहुतेक वाहन चालक हे वांद्रे पूर्व-पश्चिम, अंधेरी पश्चिम, जुहू, सांताक्रूझ, कांदिवली पूर्व आणि मानखुर्द या भागातील आहेत.