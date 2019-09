दिघ्यामधील रस्ता अंधारात

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील मुकुंद कंपनीनजीक रामनगरपासून एमआयडीसीला जाण्याकरिता नवीन रस्ता वर्षभरापूर्वी बांधण्यात आला आहे. या रस्त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असूनही या ठिकाणी पदपथावर आणि रस्त्याच्या दुतर्फा पथदिवे बसवण्यात आलेले नाहीत. या ठिकाणी रस्त्यावर अंधाराचे साम्राज्य पसरले असल्याने प्रवाशांना लुटण्याचे प्रकारदेखील सुरू आहेत. त्यामुळे या रस्त्यावर पथदिवे बसवण्याचा पालिकेला विसर पडला आहे की काय, असा प्रश्‍न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत मुकुंद कंपनी ते यादव नगर-रबाळे आणि एमआयडीसीला जोडणारा रामनगर प्रवेशद्वारावरील हा मुख्य रस्ता आहे. रबाळे ते तुर्भे एमआयडीसी रस्त्याचे काम पूर्ण झाले तरी या रस्त्याचे काम मार्गी न लागल्याने अनेक वर्षांपासून हा रस्ता रखडला होता. दीड वर्षापूर्वी या रस्त्याचे काम टप्प्याटप्प्याने पूर्णदेखील करण्यात आले. दैनंदिन शेकडो वाहनचालक या रस्त्याचा वापर करीत असून, ठाणे-बेलापूर मार्गावर वाहतूक कोंडी झाल्यास या रस्त्याचा वापर करून ऐरोली, रबाळे, महापे, तुर्भे आणि डोंबिवली-कल्याणकडे जाण्यासाठी पर्यायी रस्ता म्हणूनदेखील या रस्त्याचा वापर करतात; मात्र या प्रशस्त चारपदरी रस्त्याचे काम पूर्ण होऊनदेखील या ठिकाणी रस्त्याच्या दुतर्फा पथदिवे बसवण्यात आलेले नाहीत; तर रस्त्याच्या मध्ये बसवण्यात येणाऱ्या मुख्य पथदिव्यांसाठी खोदकाम आणि वीज वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत; मात्र विजेचे खांब मागील वर्षभरापासून बसवण्यात न आल्याने प्रवाशांना या रस्त्यावरून जाताना अंधाराचा सामना करावा लागत आहे. याबाबत कार्यकारी अभियंता संजय देसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही. एमआयडीसीतील मोठ्या नामांकित कंपन्यांना जोडणारा हा रस्ता असल्याने मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ या मार्गावरून सुरू असते; मात्र या ठिकाणी असणारे मुलभूत कामे अत्यंत संथगतीने सुरू आहेत. पालिकेने याकडे लक्ष देऊन तत्काळ सुविधा देण्याची गरज आहे.

- संजय नेहरकर, नागरिक.

Web Title: The road in digha is in the dark