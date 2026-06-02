रोटरी क्लबच्या 'गिफ्ट ऑफ लाइफ'चा चमत्कार! ८५० मुलांच्या हृदयावर मोफत शस्त्रक्रिया; सुनील गावस्कर भावूक

Rotary Club humanitarian project: जन्मजात हृदयविकाराने त्रस्त असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुलांना उपचारांची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या 'गिफ्ट ऑफ लाइफ' या उपक्रमाने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत ८५० पेक्षा अधिक बालकांवर मोफत हृदयशस्त्रक्रिया यशस्वीपणे करण्यात आल्या असून, अनेक कुटुंबांच्या आयुष्यात नव्या आशेचा किरण निर्माण झाला आहे..जुहू तारा रोड येथील रोटरी सेवा केंद्रात आयोजित विशेष कार्यक्रमात भारतीय क्रिकेटमधील दिग्गज फलंदाज सुनील गावस्कर यांनी उपस्थित राहून या मुलांची भेट घेतली. शस्त्रक्रियेनंतर निरोगी आयुष्याकडे वाटचाल करणाऱ्या चिमुकल्यांशी संवाद साधताना ते भावूक झाल्याचे पाहायला मिळाले.हा उपक्रम 'रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे एअरपोर्ट' आणि 'श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केअर' यांच्या सहकार्याने राबवला जात आहे. गेल्या सहा वर्षांत या प्रकल्पासाठी सुमारे १२ कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला असून, गरजू मुलांना जीवनरक्षक वैद्यकीय सेवा पुरविण्यावर भर दिला जात आहे..यावेळी बोलताना सुनील गावस्कर म्हणाले, "या मुलांचे धैर्य आणि प्रतिकूल परिस्थितीशी त्यांनी दिलेली झुंज अत्यंत प्रेरणादायी आहे. त्यांच्यासाठी काम करणारे डॉक्टर, स्वयंसेवक आणि रोटरीचे सदस्य समाजापुढे एक आदर्श निर्माण करत आहेत. या मुलांच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहून मन भरून आले.".'गिफ्ट ऑफ लाइफ' प्रकल्पाचे अध्यक्ष पी.पी. नितीन मेहता यांनी सांगितले की, आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणत्याही मुलाला उपचारांपासून वंचित राहावे लागू नये, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक यशस्वी शस्त्रक्रियेनंतर मुलांच्या आयुष्यात घडणारा सकारात्मक बदल हेच आमच्यासाठी सर्वात मोठे बक्षीस असल्याचे त्यांनी नमूद केले..'श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर'च्या बालहृदय शस्त्रक्रिया विभागाच्या प्रमुख डॉ. प्रभाता रश्मी यांनी भारतातील परिस्थितीवर प्रकाश टाकताना सांगितले की, देशात दरवर्षी दोन लाखांहून अधिक बालके जन्मजात हृदयविकारासह जन्माला येतात. त्यापैकी सुमारे ७० हजार मुलांना आयुष्याच्या पहिल्याच वर्षात शस्त्रक्रियेची गरज असते. मात्र आर्थिक अडचणी आणि वेळेवर निदान न होणे यामुळे अनेक मुलांना आवश्यक उपचार मिळू शकत नाहीत..या मोहिमेला जर्मनीतील रोटरी क्लब ऑफ बर्लिन इंटरनॅशनल, अमेरिकेतील रोटरी क्लब ऑफ फोर्ट वेन तसेच भारतातील विविध रोटरी क्लब आणि रोटरी इंटरनॅशनलच्या 'वर्ल्ड फंड'चे सहकार्य लाभले आहे. शेकडो बालकांचे प्राण वाचवून त्यांच्या कुटुंबांना नव्या आशा देणारा हा उपक्रम समाजसेवेचे प्रेरणादायी उदाहरण ठरत आहे.