"होय! सारं काही मीच केलं, कारण..."; सचिन वाझेनी दिली कबुली

मुंबई: मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली कार सापडली होती. ही कार तेथे ठेवण्याचा कट आखण्याच्या आरोपाखाली राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला अटक केली. या प्रकरणात सचिन वाझेने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिल्याचं NIA सूत्रांकडून समजल्याचं वृत्त एएनआय वृत्तसंस्थेने दिलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अंबानी यांच्या घराबाहेर जी स्फोटकांनी भरलेली कार सापडली, ती कार मीच तिथे ठेवण्याचा कट केला होता असं सचिन वाझेने NIAला सांगितलं. अनेक वर्षे पोलीस सेवेतून बाहेर असल्याने वाझेच्या कार्यतत्परतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ नये म्हणून हा सारा खटाटोप करण्यात आल्याचं त्याने सांगितलं. स्फोटकांनी भरलेली कार अंबानींच्या घराबाहेर ठेवायची आणि नंतर त्याचा झटपट तपास करून आपण अजूनही त्याच तोडीचे कार्यक्षम पोलीस आहोत हे साऱ्यांना दाखवून द्यावं या उद्देशाने हा सारा कट केला, असं वाझेने NIAच्या चौकशीत सांगितलं. दरम्यान, वाझेने कबुली दिल्यानंतर आता NIAचे अधिकारी त्याचा खरंच हाच उद्देश होता का याबाबतचा तपास करत आहेत, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.

Sachin Waze has told NIA that he planted the explosives (outside Antilia) as he wanted to become a super cop by solving this case successfully as its Investigation Officer. NIA is verifying his claim of the motive: NIA Sources

स्फोटकांनी भरलेली कार अंबानींच्या घराबाहेर ठेवण्यात वाझेला काही सहकाऱ्यांनी मदत केली अशी चर्चा होती. तसेच, वाझे नेतृत्व करत असलेल्या CIU विभागातील एक अधिकारी, ज्यांनी वाझेला या प्रकरणात मदत केली होती, तो अधिकारी माफीचा साक्षीदार होणार असल्याचीही चर्चा होती. पण असा कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही असं स्पष्ट करण्यात आलं. गुन्ह्याबाबत खटला दाखल होऊन चार्जशीट तयार केल्यावरच एखाद्याला माफीचा साक्षीदार होता येते असं NIA च्या सूत्रांनी स्पष्ट केलं.

Reports that one of the crime* intelligence unit (CIU) colleagues of Sachin Waze has been made an approver in the Antilia bomb scare case is not true. The decision of making someone an approver can only be taken at later stages after the chargesheet: NIA Sources

