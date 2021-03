मुंबई मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणात एपीआय सचिन वाझे यांना वकिलाची गरज नाही, कारण त्यांची वकिली खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच करत आहेत, अशा शब्दांत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस पलटवार केला आहे. विरोधकांकडून वाझे हे ओसामा बिन लादेन असल्यासारखी भूमिका रंगवली जात आहे, असं उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषदेत म्हणाले होते. फडणवीस म्हणाले, "सचिन वाझेंना वकिलाची गरज नाही कारण त्यांच्यासाठी अॅड. उद्धव ठाकरे आहेत. त्यामुळे वाझे यांना दुसरा वकील नेमण्याची आवश्यकता मला वाटत नाही. वाझेंविरोधात इतके पुरावे आहेत तरी देखील मुख्यमंत्री त्यांना वाचवत आहेत, याचं आश्चर्य वाटतं." मला हे कळतचं नाही की त्या माणसाकडे इतकी काय माहिती आहे? त्याचा सरकारला इतका काय फायदा आहे? असा सवालही फडणवीस यांनी विचारला आहे. मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय तुघलकी इतके पुरावे दिल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांना वाझेंना पाठीशी घालावं लागतं याचा अर्थ काय? आम्हालाही माहिती आहे की वाझे हे ओसामा बिन लादेन नाहीत. पण मुख्यमंत्र्यांचे अशा प्रकारचे निर्णय हे तुघलकी आहेत, अशा शब्दांत फडणवीसांनी मुख्यमंत्र्यांवर कठोर शब्दांत टीका केली. राठोड काहीही करु शकत नाहीत, मात्र वाझे सरकारही पाडू शकतात स्वतः एटीएसनं मनसुख हिरेन प्रकरणी कलम ३०२ चा आणि १२० चा गुन्हा दाखल केला आहे. इतकं हे प्रकरण गंभीर आहे. पूजा चव्हाण प्रकरणी आमची मागणी होती संजय राठोड यांनी राजीनामा द्यावा तसा त्यांनी दिला. संजय राठोड हे मंत्री असले तरी ते सरकारचं काहीही नुकसान करु शकत नाहीत मात्र, वाझेंचा बचाव केला जातो कारण मला असं वाटतं वाझेंजवळ जरुर असं काही आहे जे सरकार हालवूही शकतं आणि पाडूही शकतं.



