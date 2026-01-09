मुंबई

Grand Opening Sahyadri Bank : लालबागमध्ये सह्याद्री बँकेची नवी झेप; नामदेवराव कदम यांच्या स्मृतींना अभिवादन करत शाखेचे उद्घाटन!
मुंबई : सह्याद्री सहकारी बँक लि. मुंबई या बँकेचे संस्थापक अध्यक्ष स्व. नामदेवराव कदम (बापू) यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त बँकेच्या लालबाग शाखेचा स्थलांतरित सोहळा नुकताच पार पडला.

