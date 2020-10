अॅक्सिस बँकेतून नाही तर HDFC बँकेतून होणार मुंबई पोलिसांचा पगार

मुंबईः मुंबई पोलिसांचं पगार याआधी अॅक्सिस बँकेतून होत होता. मात्र यापुढे आता मुंबई पोलिसांचा पगार एचडीएफसी बँकेतून होणार आहे. मुंबई पोलिस आणि मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांचे पगार या बँकेतून केले जातील. अॅक्सिस बँकेचा एमओयू ३१ जुलैला संपल्यानंतर नवीन बँकांचा प्रस्ताव आला होता. यावेळी एचडीएफसीनं आपला प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावात अनेक चांगल्या सुविधा मिळत असल्यानं या बँकेची निवड केली आहे. मुंबई पोलिसांना HDFC बँकेनं उत्तम सुविधा दिल्यात. HDFC बँकेनं मुंबई पोलिसांना दिलेल्या सुविधा खालीलप्रमाणे नैसर्गिक किंवा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास १० लाखांचं विमा संरक्षण

अपघाती मृत्यू आल्यास १ कोटींपर्यंत विमा कवच

अपघातात विकलांग झाल्यास ५० लाख विमा कवच

अपघाती मृत्यूनंतर दोन अपत्यांना 10 लाख शिक्षणासाठी

रुग्णालयात उपचारांसाठी भरती झाल्यास 30 दिवसांपर्यंत प्रति दिन 1 हजार रुपये मदत या सुविधा मुंबई पोलिस दलातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना बँकेकडून देण्यात येणार आहे. अधिक वाचा- भाजीपाल्यानंतर कडधान्ये, डाळींचे दर झाले दुपट्ट, ताटात वाढायचे तरी काय? गृहिणीपुढचा प्रश्न Salary of Mumbai Police will be from HDFC Bank and not from Axis Bank

Web Title: Salary of Mumbai Police will be from HDFC Bank and not from Axis Bank