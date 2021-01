ऐकलंत का? पनवेलमध्ये 'राफेल' मिळतेय फक्त 1000 रुपयांत

पनवेल ः कामोठे परिसरात चक्क राफेलची विक्री केली जात असून केवळ 1000 हजार रुपयांत तुम्ही राफेल घरी आणू शकता. मकरसंक्रांतीनिमित्त बाजारात विविध प्रकारच्या, आकाराच्या पतंग विक्रीसाठी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी एक राफेल असून सध्या बच्चे कंपनीपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांकडूनच राफेलला पसंती दर्शवण्यात येत आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा कामोठेतील एका विक्रेत्याने मकरसंक्रांतीच्या मुहूर्तावर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी राफेल या लढाऊ विमानाच्या आकारातील पतंगाची निर्मिती करून विक्रीला ठेवले आहे. कामोठे वसाहतीत सेक्‍टर 9 परिसरात एका गृह उद्योग समुहाकडून चालवण्यात येत असलेल्या दुकानात हे पतंग विक्रीकारिता उपलब्ध आहे. शालेय जीवनापासून केवळ हौशी खातर विविध आकारातील पतंग बनवणारे श्रीकांत रेपाळे यांनी यंदा प्रथमच विक्री करिता पतंगाची निर्मिती केली आहे. रेपाळे यांनी विमानाच्या आकारातील पतंगा सोबत स्माईली, गोल्डन कोटेड पतंग, सिल्वर कोटेड पतंग आशा नावाने विविधरंगी तयार केले आहेत. अगदी एक फुटापासून ते 10 फूट आकार असलेल्या या पतंगांची विक्री 50 रुपयांपासून 1000 हजार रुपयांपर्यंत करण्यात येत असल्याची माहिती रेपाळे यांनी दिली आहे. श्रीकांत रेपाळे यांच्या पत्नी मागील काही वर्षापासून कामोठे वसाहतीमधील सेक्‍टर 9 परिसरातील भूखंड क्रमांक 17 वर असलेल्या गुरुकृपा अपार्टमेंट येथे गृह उद्योग प्रकल्पच्या माध्यमातून कोकणी पद्धतीच्या पिठाच्या विक्रीचा व्यवसाय करतात. यंदा प्रथमच त्यांनी विविध आकारातील पतंग तयार करून विक्रीला ठेवले आहेत. पतंगाचे आकार आणि स्वरुप ग्राहकांना आकर्षित करीत आहेत. sale of various kites in Panvel on the occasion of Sankrati ---------------------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )



