मुंबई

भेटीसाठी आता अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते, स्वतःची ओळख सांगावी लागते... अजित पवारांच्या आठवणीत राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याची खंत

Nationalist Congress Party News: अजित पवारांच्या आठवणीत सलीम सारंग भावुक झाले आहेत. त्यांनी एक भावनिक पोस्ट लिहिली आहे. तसेच एक खंत व्यक्त केली आहे.
Salim Sarang

Salim Sarang

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाला पाच महिने झाले आहे. यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा अल्पसंख्याक समाजातील प्रभावी नेते सलीम सारंग यांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. अजित पवार यांच्या कार्यशैली, जनसंपर्क आणि राज्याच्या विकासासाठी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करत त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. त्यांनी भावनिक पोस्ट लिहिली आहे.

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