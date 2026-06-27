भेटीसाठी आता अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते, स्वतःची ओळख सांगावी लागते... अजित पवारांच्या आठवणीत राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याची खंत

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाला पाच महिने झाले आहे. यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा अल्पसंख्याक समाजातील प्रभावी नेते सलीम सारंग यांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. अजित पवार यांच्या कार्यशैली, जनसंपर्क आणि राज्याच्या विकासासाठी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करत त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. त्यांनी भावनिक पोस्ट लिहिली आहे..सलीम सारंग म्हणाले की, दादा, तुमच्या जाण्याने मला फरक पडला आहे. आज तुम्हाला जाऊन पाच महिने पूर्ण झाले. काळ पुढे सरकत आहे, पण तुमच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी मात्र दिवसेंदिवस अधिक जाणवते आहे. दादा, तुम्ही आमच्यासाठी फक्त पक्षाचे नेते नव्हतात, तर कार्यकर्त्यांचा विश्वास होता. कोणतीही अडचण आली की, आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी कुठल्याही विनंतीची गरज न्हवती. मात्र आता स्वतःची ओळख सांगावी लागते, भेटीसाठी अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते, अनेकदा विनंती करावी लागते… आणि एवढं करूनही उत्तर मिळत नाही..Thane News: नवी मुंबई ते कल्याण प्रवास आणखी वेगवान होणार! ऐरोली-कटाई उन्नत रस्ता प्रकल्पाचा टप्पा कधी खुले होणार? जाणून घ्या....ते म्हणाले की, तुमच्या नेतृत्वात प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटायचं की, "माझ्या पाठीशी माझा नेता आहे." आज ती भावना हरवत चालली आहे. कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा, प्रश्न आणि संवाद याकडे पूर्वीसारखं लक्ष दिलं जात नाही, ही खंत मनात कायम आहे. बैठका होत नाहीत, संवाद कमी झाला आहे, आणि कार्यकर्त्यांचा आवाज वरपर्यंत पोहोचतोय की नाही, हा प्रश्न पडू लागला आहे..Eknath Shinde: शिंदेसेनेला पुन्हा मोठा धक्का! महिनाभरात अजून एका बड्या नेत्याचं पद रद्द; राजकीय समीकरणं बदलणार .सलीम सारंग म्हणाले की, दादा, पाच महिने झाले... पण तुमच्या जाण्याने पडलेली ही उणीव आजही भरून निघालेली नाही. तुमच्यासारखा कार्यकर्त्याला नावाने ओळखणारा, त्याला वेळ देणारा आणि त्याच्या पाठीशी निस्वार्थपणे उभा राहणारा नेता आज खूप मिस होतो. दादा, तुमच्या जाण्याने फक्त एक नेता गेला नाही... कार्यकर्त्याला 'आपलं' म्हणणारा माणूस हरपला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.