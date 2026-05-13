Naigaon Salt Pans Crisis: मीठ व्यवसायाला घरघर; दूषित सांडपाण्यामुळे मिठागरे उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर

विरार : एके काळी मीरा भाईंदर ते डहाणू पर्यंतच्या परिसरात मिठागराचा मुख्य धंदा होता. या मिठागरात मिळणाऱ्या पैशावर आठ महिने येथील लोकांना रोजगार मिळत होता. तर उरलेले चार महिने भट शेतीवर निभावून जात असत. परंतु काळ बदलत गेला आणि बाजारात वेगवेगळ्या प्रकारची मीठ आल्याने मिठागरात पिकवलेल्या मिठाची मागणी कमी झाली. हाच पारंपरिक मीठ व्यवसाय सध्या मोठ्या संकटात सापडला असून खाडीत मिसळणाऱ्या दूषित सांडपाण्यामुळे मिठागरांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. एकेकाळी मोठ्या प्रमाणात मीठ उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या भागातील मिठागरे आता ओस पडू लागली आहेत. मागील दोन ते चार वर्षांपासून खाडीच्या पाण्यात वाढलेल्या प्रदूषणामुळे मीठ उत्पादनावर गंभीर परिणाम झाला असून अनेक उत्पादकांनी व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या पारंपरिक उद्योगावर उपजीविका अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे..पूर्वी नायगाव पूर्वेतील अनेक मिठागरे लीजवर घेऊन त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मीठ पिकवले जात होते. येथे तयार होणाऱ्या मिठाला इतर राज्यांमध्येही मोठी मागणी होती. मात्र सध्या परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असून दूषित पाण्यामुळे मिठाची गुणवत्ता खालावल्याची तक्रार उत्पादकांकडून करण्यात येत आहे. परिणामी अनेक मिठागरांमध्ये उत्पादन बंद झाले असून सध्या बोटावर मोजण्याइतकेच उत्पादक मीठ पिकवत असल्याचे चित्र आहे. वाढते प्रदूषण, घटते उत्पादन आणि आर्थिक नुकसान यामुळे पारंपरिक मीठ व्यवसाय हळूहळू संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे..दरम्यान, मिठागराच्या परिसरातील सांडपाणी थेट खाडीत सोडले जात असल्याने पाण्याची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत आहे. याचा थेट परिणाम मिठागरांवर होत असून भविष्यात ही मिठागरे पूर्णपणे उध्वस्त होण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन खाडीत मिसळणारे दूषित सांडपाणी रोखावे, तसेच मिठागरांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी मीठ उत्पादक आणि स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.