राजश्री लॉटरीत सांगलीच्या क्षितिजा यांना ५० लाखांचा लाभ

सांगलीतील क्षितिजा जाधव यांनी 'राजश्री लॉटरी' मध्ये ५० लाख रुपयांचे बक्षीस जिंकले आहे. ‘BookMyRajshree’ प्लॅटफॉर्मवरून लॉटरीत सहभागी झालेल्या क्षितिजा यांच्या या विजयाने त्यांच्या कुटुंबीयांचा आनंद द्विगुणित झाला आहे.मिझोरम स्टेट लॉटरी आणि गोवा स्टेट लॉटरीद्वारे संचालित राजश्री लॉटरीतर्फे क्षितिजा यांना बक्षिसाच्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) प्रदान करण्यात आला. ५० लाख रुपयांचे बक्षीस मिळाल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि आनंद ओसंडून वाहत होता. या उल्लेखनीय विजयामुळे सांगलीमध्येही त्यांच्या यशाची चर्चा होत आहे..'राजश्री लॉटरी'च्या वतीने क्षितिजा यांचे अभिनंदन करण्यात आले. लॉटरीतून मिळालेल्या या बक्षिसाने त्यांच्या कुटुंबासाठी आनंदाचा खास क्षण निर्माण केला आहे.डिजिटल युगात ‘BookMyRajshree’ ॲपमुळे लॉटरीत सहभागी होणे अधिक सोयीस्कर झाले आहे. तुम्हीही BookMyRajshree ॲप डाउनलोड करा आणि आपले नशीब आजमावून पाहा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.