संजय पांडे करणार परमबीर सिंग यांची चौकशी

मुंबई: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी वसुलीचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश गृहविभागाने जारी केले आहेत. महासंचालक दर्जाचे अधिकारी संजय पांडे ही चौकशी करणार आहेत. मुंबई पोलिस दलाकडून याप्रकरणी एक अहवाल गृहविभागाला सादर करण्यात आला होता, त्याच्या आधारावर चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. सचिन वाझे याच्या नियुक्ती, पदभार, कार्यपद्धतींबाबत माहिती मुंबई पोलिसांकडे मागण्यात आली होती. हा अहवाल नुकताच गृहविभागाला सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यात सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय परमबीर सिंग यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. त्याप्रकारचे आदेशही त्यांनी काढल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यावेळी सचिन वाझे वरिष्ठ अधिका-यांना रिपोर्ट न करता थेट तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना रिपोर्ट करायचे, असे या अहवालात नमूद केले आहे. निलंबित पोलीस अधिकाऱ्याला परत सेवेत घेतल्यास अकार्यकारी पद देण्यास सूचना होत्या. मात्र सचिन वाझेंना सेवेत घेऊन कार्यकारी पद दिल्यामुळे विरोध झाला होता. सचिन वाझे यांना सीआययूच्या प्रमुखपद देण्यालाही विरोध तत्कालीन सहपोलिस आयुक्तांनी केला होता. तसेच सीआययूचे रिपोर्टिंग तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्याकडे असल्याची माहिती आहे. तसेच अवैध धंद्यांबाबतचे छापे, इतर कारवाई वाझे पोलिस आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली करत असल्याचे अहवालात म्हटले होते. या अहवालानंतर आता गृहविभागाने माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. वरिष्ठ आयपीएस व महासंचालक दर्जाचे अधिकारी संजय पांडे ही चौकशी करणार आहेत. याशिवाय सिंग यांचे वसूली लेटर, कायदेशीर तक्रार आदी गोष्टी नियमाला धरून आहेत का, त्यात कोठे खातेनिहाय नियमाचे उल्लंघन झाले, तर नाही ना, याबाबतही चौकशी केली जाणार आहे. तसेच वाझे प्रकरणात सिंग यांचा नेमका सहभाग, अहवालात देण्यात आलेली माहिती याची पडताळणीही या चौकशीत करण्यात येणार आहे. (संपादन - दीनानाथ परब)



Web Title: Sanjay pandey will do enquiry of parambir singh