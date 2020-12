रावसाहेब दानवेंच्या विधानाचा संजय राऊत यांच्याकडून समाचार

मुंबईः शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. दानलवे यांनी केलेल्या वक्तव्यावर संजय राऊतांनी प्रतिक्रिया दिला आहे. प्रतिक्रिया देताना राऊतांनी पुरावे देण्याची मागणी केली आहे. दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामागे पाकिस्तान आणि चीनचा हात आहे, असं रावसाहेब दानवे म्हणाले. त्यावर राऊतांनी टीका करत जर केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांकडे अशी माहिती असेल तर संरक्षण मंत्र्यांनी चीन आणि पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक करावा, असा खोचक टोला त्यांनी लगावला आहे. मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर सरकारला तोडगा काढायचा का नाही, हा प्रश्न आहे. सगळ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सारखे आहेत. सरकारला तोडगा काढायचा असता तर निघाला असता, असा टोला देखील राऊतांनी लगावला.

