हिशोब द्यावाच लागेल, किरीट सोमय्यांचा संजय राऊतांवर हल्लाबोल

मुंबईः शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) नोटीस पाठवली. वर्षा राऊत यांनी पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँक खात्यातून संजय राऊतांच्या सहकाऱ्यासोबत केलेल्या 55 लाखांच्या व्यवहाराप्रकरणी ईडीने नोटीस पाठवली. त्यानंतर आता संजय राऊत यांनी शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ईडीच्या नोटीसीवरुन भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. दरम्यान भाजप नेते किरीट सोमय्यांनीही ईडीच्या नोटीशीवरुन शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका केली आहे.

पीएमसी बँक घोटाळ्यातील आरोपी एचडीआयएलसोबत संजय राऊत यांचा संबंध काय?, असा सवाल किरीट सोमय्या यांनी केला. तसंच सोमय्या यांनी एक ट्वीट करत तुम्ही लाभार्थी आहात, त्यामुळे तुम्हाला उत्तर द्यावेच लागेल, असा इशाराही संजय राऊतांना दिलाय. चोरी केली तर हिशोब द्यावाच लागेल, असं टीकास्त्र सोमय्यांनी राऊतांवर सोडलं आहे.

सोमय्या यांनी संजय राऊत यांच्यावर पुन्हा एकदा जोरदार निशाणा साधला आहे. सोमय्यांनी एक ट्विट केलं आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की, वयोवृद्ध गुंतवणूकदार ते पीएमसी बँक, पीएमसी बँक ते HDIL(वाधवान बंधू), वाधवान बंधू ते प्रवीण राऊत, प्रवीण राऊत ते माधूरी प्रवीण राऊत, माधूरी प्रवीण राऊत ते वर्षा / संजय राऊत, गेल्या काही महिन्यात EDकडून 3 नोटीस, पण उत्तर एकालाही नाही, का? लाभार्थी आहात तर उत्तर द्यावेच लागेल.

