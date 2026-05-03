'सकाळ'चे संजीव भागवत यांना देवर्षि नारद पत्रकारिता सन्मान २०२६’ पुरस्कार जाहीर; उत्कृष्ट लेखनासाठी होणार मुंबईत गौरव

विश्व संवाद केंद्र, मुंबई यांच्यातर्फे प्रदान करण्यात येणाऱ्या प्रतिष्ठित ‘देवर्षि नारद पत्रकारिता सन्मान २०२६’ पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. यात 'सकाळ'चे विशेष प्रतिनिधी यांना हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला असून यासाठीची घोषणा देवर्षि नारद पत्रकारिता सन्मान समितीचे संयोजक डॉ. निशीथ भांडारकर यांनी मुंबईत केली..‘देवर्षि नारद पत्रकारिता सन्मान २०२६’ हा सोहळा दि. ९ मे २०२६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज एम्फीथिएटर येथे आयोजित करण्यात आल्याची माहिती डॉ. भांडारकर दिली.यंदाच्या सन्मानप्राप्त पत्रकारांमध्ये यंदाच्या जीवनगौरव पुरस्कारासाठी ज्येष्ठ पत्रकार गणेश (भाऊ) तोरसेकर यांची निवड करण्यात आली आहे. पत्रकारिता क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार श्रेणीत मिलिंद बल्लाळ (ठाणे वैभव), जितेंद्र दीक्षित (एनडिटीव्ही), डॉ. मयूर परिख आणि राकेश त्रिवेदी (टाइम्स नाऊ नवभारत) यांची आणि युवा पत्रकार श्रेणीत मनश्री पाठक (झी २४ तास) आणि सागर देवरे (मुंबई तरुण भारत) यांची निवड झाली आहे..Tukaram Munde Gokul milk Kolhapur : 'गोकुळ दूध संघावर प्रशासक म्हणून तुकाराम मुंडे नियुक्त करा', शिवाजी पाटलांच्या गुगलीने चर्चांना उधाण.उत्कृष्ट वार्ताहर म्हणून गौरीशंकर घाळे (पुढारी) तर 'सकाळ'चे विशेष प्रतिनिधी यांना उत्कृष्ट लेखनासाठी संजीव भागवत (सकाळ) यांचा गौरव करण्यात येणार आहे. तसेच समाजमाध्यमांतील वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरीबद्दल आकाश दांडेकर, माणिक रेगे (इंस्टाग्राम) आणि आकाश भावसार (यूट्यूब) यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे.यावेळी डॉ. भांडारकर म्हणाले की, आद्य पत्रकार देवर्षि नारद यांच्या जयंतीनिमित्त देण्यात येणा-या देवर्षि नारद पत्रकारिता सन्मानाचे यंदाचे २६ वे वर्ष आहे. उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या वृत्तपत्र, दूरचित्रवाणी , समाज माध्यमातील पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट आणि संस्था यांना दरवर्षी गौरविण्यात येते. .Mumbai Viral Video: भाजपच्या मोर्चात गिरीश महाजनांना महिलेनं झापलं? आता तिनेच सांगितलं सत्य; म्हणाली- माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेवून... .राष्ट्रहित आणि समाजहित यांचे संतुलन राखत निष्पक्षपणे कार्य करणाऱ्या पत्रकारांच्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांना सन्मानित करणे हा या यामागील मुख्य उद्देश असल्याचेही ते म्हणाले. तसेच या सोहळ्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लोकनीती तज्ज्ञ व लेखक संदीप वासलेकर, तसेच भारतीय लष्कराचे माजी आयुध महासंचालक लेफ्टनेंट जनरल ( नि.)आर. आर. निंभोरकर हे विशेष पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. सुप्रसिद्ध लेखक व विचारवंत प्रशांत पोळ हे प्रमुख वक्ते म्हणून मार्गदर्शन करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.