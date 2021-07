पूरग्रस्तांसाठी सारस्वत बँकेकडून 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'ला मदत

मुंबई : सहकार क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या सारस्वत बँकेतर्फे (Saraswat bank) कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि राज्याच्या (Maharashtra flood area) इतर सर्व विभागांतील पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एक कोटींचा निधी (one crore help) 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'ला देण्याचा निर्णय बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतला आहे. ( saraswat bank helps to flooded victims rs one crore by Maharashtra government-nss91)

महाराष्ट्रातील जनतेसाठी बँकेने यापूर्वीही अनेकवेळा आपत्तीच्या वेळी योगदान दिले आहे. कोरोनाचे संकट असो, दुष्काळग्रस्तांना मदत असो, अतिरेकी हल्ल्यातील शहीदांच्या कुटुंबियांना मदत असो, प्रत्येक संकटात बँकेने आपले कर्तव्य पार पाडले आहे. त्यानुसार आताही पूरग्रस्तांना सावरण्यासाठी त्यांना साह्य करण्याचे बँकेने ठरविले आहे. बँकेचे अध्यक्ष गौतम एकनाथ ठाकूर, उपाध्यक्ष शशिकांत साखळकर, जेष्ठ संचालक किशोर रांगणेकर व मुख्य महाव्यवस्थापक अजय कुमार जैन यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा एक कोटींचा धनादेश त्यांना सुपूर्त केला.