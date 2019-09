आघाडीचं ठरलं! असे असेल जागावाटपाचं सूत्र; मित्रपक्षांसाठी 41 जागा

मुंबई : कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे जागावाटप अंतिम टप्प्यात आहे. आतापर्यंत 125 जागांचे वाटप पूर्ण झाले असून, 122 जागांची चर्चा सुरू आहे. तर, मित्रपक्षांसाठीच्या 41 जागा बाजूला काढून हे वाटप सुरू असल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिली. हे जागावाटप मित्रपक्षांमध्ये समाजवादी पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आघाडीत सहभागी होणार असल्याचे गृहीत धरून सुरू असून, वंचित बहुजन आघाडीसोबत अद्यापही चर्चा संपलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गांधी भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये जागावाटपाची चर्चा अत्यंत सुरळीत होत असल्याचे स्पष्ट करताना काही मतदारसंघांच्या अदलाबदलीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. वंचित बहुजन आघाडीसोबत कॉंग्रेसने चर्चेचे दरवाजे बंद केलेले नाहीत. मात्र, आघाडी करायची असेल तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला बाजूला ठेवून करा, अशी वंचित बहुजन आघाडीची अट असून, ती कदापि मान्य नसल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. मागील विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही कॉंग्रेस स्वबळावर लढल्या. मात्र, त्याअगोदर पंधरा वर्षे आम्ही सोबत होतो. 2004 व 2009 च्या विधानसभा आघाडी करूनच लढल्या होत्या. त्यामुळे आता या वेळीही दोन्ही पक्षांची मजबूत आघाडी निवडणुकीला सामोरी जाणार असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

आघाडीतील नेते भाजप, शिवसेनेत जात असल्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ""भाजपने साम, दाम, दंड व भेद नीतीचा अवलंब केला. एककेंद्री राजकारण करण्याची भाजपची ही अनैतिक खेळी लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.'' "आघाडीत असताना ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप भाजपने केले, त्याच नेत्यांना दबावाचे राजकारण करून भाजप पक्षात घेत आहे. पण, जनतेला हे सर्व कळत असून, अशा प्रकारच्या अहंकारी राजकारणाला जनता या वेळी थारा देणार नाही,'' असा विश्‍वास पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या वेळी व्यक्‍त केला.

