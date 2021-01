दोन तासांच्या चौकशीनंतर कंगना राणावत वांद्रे पोलिस ठाण्यातून बाहेर

मुंबईः अभिनेत्री कंगना राणावत आणि बहिणी रंगोली विरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये कंगना राणावत वांद्रे पोलिस ठाण्यात पोहोचली. दोन तासांच्या चौकशीनंतर कंगना वांद्रे पोलिस ठाण्यातून बाहेर पडली. कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सय्यद यांच्या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. त्या गुन्ह्याच्या चौकशीला कंगना शुक्रवारी एक वाजता वांद्रे पोलिस ठाण्यात हजर राहिली.

17 ऑक्टोबर 2019 ला वांद्रे दंडाधिकारी कोर्टाने कंगना राणावत आणि तिची बहीण रांगोली यांच्याविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तक्रारदार सय्यद म्हणाले होते की, कंगना राणावत यांच्या ट्वीटमुळे आणि वक्तव्यामुळे बॉलिवूडमध्ये जातीय द्वेष आहे. सय्यद यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले होते की, सध्या बॉलिवूडमध्ये हिंदू मुस्लिमांची संख्या खूप आहे आणि त्यांना काम मिळत नाही.

Mumbai: Actor Kangana Ranaut and her sister Rangoli appear before Bandra Police to record their statements, in connection with a sedition case pic.twitter.com/ACkLgBXARA

— ANI (@ANI) January 8, 2021