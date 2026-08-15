D.B. Dhamanaskar: ज्येष्ठ कवी द. भा. धामणस्कर यांचे निधन

डोंबिवली : निसर्गातील विविध रंगरूपे, मानवी नातेसंबंध संवेदनशीलतेने टिपणारे ज्येष्ठ कवी दत्तात्रेय भास्कर धामणस्कर तथा द. भा. धामणस्कर (वय ९५) यांचे शुक्रवारी सकाळी खासगी रुग्णालयात वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्यावर शुक्रवारी संध्याकाळी डोंबिवली पूर्व येथील पाथर्डी स्मशानभूमीत विद्युतदाहिनीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात मुले, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे..जुने डोंबिवलीकर म्हणून द. भा. धामणस्कर यांची ओळख होती. ते डोंबिवली पूर्वेतील गडकरी पथवरील 'अकल्पित' बंगल्यात वास्तव्यास होते. 'प्राक्तनाचे संदर्भ' (१९८२), 'बरेच काही उगवून आलेले' (२००१) आणि 'भरून आलेले आकाश' (२०१६) हे त्यांचे तीन कवितासंग्रह मौज प्रकाशनामार्फत प्रकाशित झाले. साहित्य अकादमीच्या 'साठोत्तरी मराठी कविता' या संग्रहात त्यांच्या पाच कवितांचा समावेश होता..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे! रविवारी लोकल उशिराने धावणार, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक; कसे असेल नियोजन? .ज्ञानपीठाने प्रकाशित केलेल्या 'भारतीय कवितायें १९८३' मध्ये समाविष्ट पाच मराठी कवींच्या कवितांत त्यांच्याही कवितांचा समावेश होता. 'बरेच काही उगवून आलेले' या कवितासंग्रहाला कवी कुसुमाग्रज पारितोषिक मिळाले होते. 'प्राक्तनाचे संदर्भ' या संग्रहाला विशेष प्रसिद्धी लाभली. त्यांच्या कवितांचे विविध भारतीय भाषांत अनुवाद झाले आहेत. ग्रंथालीच्या 'दशकाची कविता' या दहा निवडक कर्वीच्या काव्यसंकलनातही त्यांच्या कवितेचा समावेश झाला होता. अंत्यसंस्कारावेळी विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, साहित्यिक, राजकीय नेते आणि नागरिक उपस्थित होते..FDA Action: डॉमिनोजनंतर तुकाराम मुंढेंचा झेप्टो, इन्स्टामार्टसह फ्रुटीवर प्रहार; ११ तास छापेमारी, १४ परवाने निलंबित.जीवन परिचयधामणस्कर यांचा जन्म गुजरातमध्ये अहमदाबाद येथे २६ ऑक्टोबर १९३० रोजी झाला. त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयांत एम.ए. पदवी घेतली होती. भारतीय रिझव्र्ह बँकेत दीर्घकाळ सेवा केल्यानंतर १९८८मध्ये ते सेवानिवृत्त झाले..१९६० पासून डोंबिवलीत वास्तव्यास असलेल्या धामणस्कर यांचे शहराच्या सांस्कृतिक विश्वाशी घट्ट नाते होते. वयाच्या १७व्या वर्षी त्यांनी पहिली कविता लिहिली. त्यांच्या कविता 'सत्यकथा', 'मौज', 'दीपावली' यांसारख्या प्रतिष्ठित नियतकालिकांतून प्रसिद्ध झाल्या. महाराष्ट्र सरकारच्या दहावीच्या पाठ्यपुस्तकात 'वस्तू' ही त्यांची कविता अभ्यासक्रमात आहे..कर्नाटक सरकारच्या मराठी पाठ्यपुस्तकात 'कंदील विकणारी मुले' ही कविता समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यांच्या काही कवितांचे हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड आणि इंग्रजी भाषेत अनुवाद झाले आहेत. डोंबिवलीच्या काव्यरसिक मंडळाचे ते स्थापनेपासून सभासद होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.