दसऱ्याच्या मुहूर्तावर वॉशिंग सेंटर्संची चलती; दरांमध्येही वाढ

वाशी - दसरा हा साडेतीन मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त असल्यामुळे आपल्या वाहनांच्या धुण्याकडे असंख्य वाहनचालकांचा कल असतो. त्यामुळे सध्या नवी मुंबईतील वॉशिंग सेंटर्स चालकांची चलती असल्याचे दिसत आहे. आज मुख्यमंत्री मास्क काढून बोलतील: संजय राऊत लॉकडाऊनमुळे नेहमी पेक्षा जास्त वाहने वॉशिग सेंटरवर येत आहेत. वाहनांची जास्त गर्दी होत असल्यामुळे वॉशिग सेँटरचालक देखील जलदगतीने वाहने धुऊन देतात. फक्त वरुनच पुर्णपणे गाडी साफ करुन देतात. दुचाकी 80 रुपये, तीनचाकी 120 व चारचाकी 200 रुपयांचे शुल्क वाहने धुण्यासाठी आकारले जात आहे. जास्त प्रमाणात वाहने येत असल्यामुळे गाडी व्यवस्थित धुवायला वेळ कमी पडतो. मात्र शक्य तेवढी वाहने व्यवस्थित धुण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. नेहमीपेक्षा दसऱ्याच्या मुहूर्तावर वाहने अधिक धुण्यासाठी येत असतात. प्रविण सोनवणे,

वॉशिग सेंटर चालक दसरा असल्यामुळे गाडी धुण्यासाठी आलो आहे. मात्र गाडी धुऊन घेण्यासाठी देखील एक ते दीड वाट बघावी लागत आहे. पण या दिवशी नेहमी पेक्षा चांगल्या पध्दतीने साफ करुन देण्यात येत नाही.

सागर कांबळे,

सागर कांबळे,

वाहनचालक

