बेस्ट कामगारांच्या आंदोलनावर तोडगा; उद्धव ठाकरे सोबतच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई : बेस्ट कामगारांच्या आंदोलनावर तोडगा निघाला असून त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत आयुक्त प्रवीण परदेशी आणि बेस्ट महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे यांनीही सकारात्मक भूमिका दाखवली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. बेस्ट कामगारांच्या मागण्यांबाबत मातोश्रीवर बैठक झाली होती, त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, आयुक्त प्रवीण परदेशी, महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे, आमदार अनिल परब यांच्यात ही बैठक पार पडली.

