Narendra Modi Literature: नरेंद्र मोदी लिखित सेतुबंध ग्रंथाचे आता मराठीत आगमन

Narendra Modi Literature : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व स्व. राजाभाऊ नेने यांनी ज्येष्ठ प्रचारक कै. लक्ष्मणराव इनामदार उपाख्य वकील साहेब यांच्या कार्याचे आपल्या हृदयस्पर्शी अनुभवांचे कथन असलेला सेतुबंध हा ग्रंथ आता मराठीत उपलब्ध होणार आहे.

मूळ गुजराती भाषेतील ग्रंथाच्या मराठी अनुवादित "सेतुबंध" या ग्रंथाचा प्रकाशन सोहळा मंगळवार, ४ जुलै २०२३ रोजी, सायंकाळी ६ वाजता, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह, मुंबई येथे होणार आहे. (Setubandha book written by Narendra Modi now available in Marathi mumbai)

या अनुवादित "सेतुबंध" ग्रंथाचे प्रकाशन समारंभ अध्यक्ष रा, स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

मुंबईतील ज्येष्ठ स्वयंसेवक विमल केडिया हे विशेष अतिथी म्हणून सोहळ्यात सहभागी असणार आहेत. या पुस्तकाची संकल्पना संजय हेमंत इनामदार यांची आहे. या सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रकाशक आनंद लिमये यांनी केले आहे.