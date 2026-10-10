कृषीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंत! विद्यार्थ्यांसाठी नवोपक्रम स्पर्धा; असा करा ऑनलाइन अर्ज

विद्यार्थ्यांसह युवक-युवतींमधील नवकल्पना आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ला महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. राज्यातून आतापर्यंत तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थी आणि युवक-युवतींनी या स्पर्धेसाठी नोंदणी केली आहे. इच्छुकांना १७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.केंद्र सरकारच्या कौशल्य विभागामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुरू असलेल्या ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत या बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या माध्यमातून ही स्पर्धा राबविण्यात येत आहे..कृषीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंत नवकल्पनांना संधीकृषी, आरोग्य, महिला सुरक्षा, नागरी विकास, पर्यावरण, संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षण आणि रोजगारक्षमता अशा विविध क्षेत्रांतील समस्यांवर सर्जनशील उपाय शोधण्याची संधी या स्पर्धेतून मिळणार आहे. विद्यार्थी, विद्यार्थी गट, संशोधक, प्राध्यापक, स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, कंपन्या, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक व संशोधन संस्था आणि अन्य नवोपक्रम गटांना यात सहभागी होता येईल.या स्पर्धेसाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नसल्याचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्यावरही विभागाचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..महाराष्ट्रातून तीन हजारांहून अधिक नोंदणीमहाराष्ट्रातून आतापर्यंत तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी आणि युवक-युवतींनी नोंदणी केली आहे. गोवा, दमण-दीव आणि छत्तीसगड येथून मिळून सहा हजारांहून अधिक जणांनी नोंदणी केल्याची माहिती मंत्री लोढा यांनी दिली.नवकल्पना आणि संशोधनाच्या माध्यमातून आपल्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ग्रामीण भागातील तरुणही पुढे येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले..सृजन ट्रस्ट आणि विज्ञान भारतीसोबत सामंजस्य करारस्पर्धेची माहिती अधिकाधिक युवक-युवतींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाने पुण्यातील सृजन ट्रस्ट आणि विज्ञान भारती कोकण प्रांत या संस्थांशी सामंजस्य करार केला आहे. मंत्रालयात झालेल्या या करारामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.सृजन ट्रस्टच्या माध्यमातून स्पर्धेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात येणार आहे. ट्रस्टतर्फे दरवर्षी ‘डिपेक्स’ या उपक्रमाद्वारे नवकल्पना, स्टार्टअप आणि उद्योजकतेशी संबंधित युवकांसाठी परिषद आयोजित केली जाते.विज्ञान भारती कोकण प्रांताच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी आणि स्पर्धेसाठी आवश्यक मार्गदर्शन मिळणार आहे. या सहकार्यामुळे युवकांचा सहभाग वाढेल, असा विश्वास मंत्री लोढा यांनी व्यक्त केला.या वेळी सृजन ट्रस्टचे विश्वस्त दीपक मुकादम, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, सृजन ट्रस्टचे डॉ. अमित नेहते यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते..‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’साठी अर्ज कसा कराल?इच्छुक उमेदवारांना sevainnovationchallenge.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करता येईल. संकेतस्थळावरील क्यूआर कोड स्कॅन करूनही अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात करता येणार आहे.पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक माहितीची नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर प्रकल्प सादर करताना आधारशी संलग्न वैयक्तिक माहिती आणि प्रकल्पाचा तपशील भरावा लागेल. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असून उमेदवारांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी संकेतस्थळावर चॅटबॉटची सुविधाही उपलब्ध आहे.अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : १७ ऑक्टोबर २०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.