शहापूरमध्ये प्रथमच शेतकऱ्याने एक एकरमध्ये पिकवला कांदा

शहापूर: ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील टेंभा गावातील शेतकरी प्रकाश बेंडु कोर यांनी आपल्या शेतात प्रायोगिक तत्वावर एक एकर मध्ये कांदा व लसूण यांची लागवड केली असून त्याचे पीक देखील उत्तम आले आहे. कोर हे मुंबई महानगर पालिकेचे निवृत्त कर्मचारी असून त्यांनी पारंपरिक शेतीला पर्याय म्हणून आपल्या शेतात बागायती शेतीची लागवड करण्याचे ठरवले, कारण या परिसरात वर्षातून एकच पीक घेतले जाते ते म्हणजे "भाताचे" त्या नंतर येथील शेती ओस पडलेली असते, त्यांनी प्रथम आपल्या शेतात आंबे,नारळ,पपई, डाळिंब, तूर,हळद, यांची लागवड केली. आपल्या वडिलोपार्जित शेतीची मशागत करून नवनवीन पिकं स्वतः घेऊन परिसरातील शेतकऱ्यांना देखील मार्गदर्शन करण्याचं काम त्यांच्या मार्फत केलं जातं आहे, तालुक्यात पहिल्यांदाच कांदा व लसूण लागवड केल्यामुळे याठिकाणी इतर शेतकरी देखील भेट देऊन पिकांची पाहणी करून माहिती घेतात या पुढील काळात शहापूर तालुक्यात देखील मोठ्या प्रमाणावर कांदा व लसूण ची लागवड होऊन शेतकऱ्यांना एक उत्तम पर्याय निर्माण होणार आहे. "तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीला पर्याय म्हणून बागायती शेतीकडे वळले पाहिजे कारण आपल्याकडे कांदा,लसुण,हळद, यांसारखे तीन महिन्याचे भाजीपाला पीकं देखील चांगल्या प्रकारे येतात त्यांची लागवड करून चांगलं आर्थिक उत्पन्न देखील मिळवता येते"



