पोटदुखीच्या त्रासामुळे शरद पवार यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात केलं दाखल

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. शरद पवार यांच्यावर एन्डोस्कोपी आणि शस्त्रक्रिया होणार आहे. त्यासाठी त्यांना उद्या रुग्णालयात दाखल करण्यात येणार होते. पण पुन्हा त्यांना पोटदुखीचा त्रास सुरु झाल्यामुळे आजच ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी टि्वट करुन ही माहिती दिली.

शरद पवार यांची तब्येत रविवारीच थोडी बिघडली होती. सध्या त्यांना ८-१० दिवस आरामाची गरज आहे. एक छोटी शस्त्रक्रियाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांचा केरळ आणि एप्रिलमधील बंगालचा दौरा रद्द करण्यात आला आहे, अशी माहिती शरद पवार यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली होती.

शरद पवार यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्याची बातमी आल्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शरद पवारांच्या प्रकृतीची आस्थेने विचारपूस केली होती. त्यांच्या प्रकृतीला आराम पडावा, यासाठी प्रार्थना केली.

Attention please,

Our party president Sharad Pawar saheb was supposed to be admitted in hospital for endoscopy and surgery procedure tomorrow, but since he is experiencing some pain again in the abdomen, he is admitted in Breach Candy Hospital in Mumbai today.

