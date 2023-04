By

मुंबई : उत्तर प्रदेशातील गँगस्टर आणि राजकारणी अतिक अहमद याच्या हत्या प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार यांनी भाष्य केलं आहे. थेटपणे न बोलता त्यांनी भाजपवर या प्रकरणावरुन निशाणा साधला आहे. देश संविधानानुसार चालतो पण त्याकडं दुर्लक्ष करुन चालण्याची सवय सत्ताधाऱ्यांनी लावली तर आपण चुकीच्या मार्गावर जाऊ, असं पवारांनी म्हटलं आहे. (Sharad Pawar comment on Atiq Ahmed murder at Iftar party in Mumbai)

मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीनं इफ्तार पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या पार्टीला शरद पवार यांच्यासह सुप्रिया सुळे, अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील यांसह राष्ट्रवादीचे अनेक नेते उपस्थित होते. दुपारी आपल्या कथीत बंडाबाबतच्या चर्चांवर अजित पवारांनी भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर ते या पार्टीत काहीसे निवांत पहायला मिळाले.

दरम्यान, शरद पवार यांनी यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं. ते म्हणाले, "संविधान आणि कायद्यानुसार देश चालतो. संविधान आणि कायद्याकडे दुर्लक्ष करून पावलं उचलण्याची सवय सत्ताधाऱ्यांना लावली तर आपण चुकीच्या मार्गावर जाऊ. संविधान आणि कायदा हातात घेऊन चुकीच्या गोष्टींना प्रोत्साह दिलं जातं तसेच हे चांगलंच असल्याचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर ते देशासाठी योग्य नाही, असंही शरद पवार यांनी मुंबईतील इफ्तार पार्टीत म्हटलं आहे.