"यापूर्वीचे निर्णयही नजरचुकीनेच घेतले असावेत"

मुंबई: बचत योजनांमध्ये व्याजदर कपातीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाकडून तात्काळ तो आदेश मागे घेण्यात आला. नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच सर्वसामान्यांना झटका देत या योजनांमध्ये व्याजदर कपात जाहीर करण्यात आली होती. मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी हा आदेश नजरचुकीने निघाल्याचे सांगत व्याजदर जैसे थे राहतील, असं स्पष्ट केलं. निर्मला सीतारमन यांनी केलेल्या या ट्वीटनंतर त्यांच्यावर टीकेचा भडीमार करण्यात आला. "भाजपचे सरकार प्रत्येक वेळी देशातील जनतेची थट्टा करत आले आहे. त्यामुळे यापूर्वीचे निर्णयदेखील असेच नजरचुकीने घेतले गेले असावेत, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली.

"भाजपचे सरकार प्रत्येक वेळी देशातील जनतेची थट्टा करत आले आहे. आज पुन्हा एकदा त्याची पुनरावृत्ती झाली असून कोट्यवधी ठेवीदारांची केंद्र सरकारने थट्टा केली. नोटाबंदीपासून ते निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये प्रथम लसीकरण सुरू करण्यापर्यंत साऱ्या बाबींमध्ये सरकारने कोट्यवधी ठेवीदारांची मस्करी केली", असे जयंत पाटील यांनी ट्वीट केले. या ट्वीटसोबत त्यांनी नॅशनल जुमला डे असा हॅशटॅगदेखील पोस्ट केला.

From demonetisation to promising vaccines first in poll-bound states - every now and then @BJP4India likes to play a prank on the nation. Today it joked around with millions of depositors - maybe the past decisions were also an oversight with delight?#NationalJumlaDay https://t.co/fNvkUGtdCc

— Jayant Patil (@Jayant_R_Patil) April 1, 2021