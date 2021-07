By

जाणून घ्या, आजचे सोन्या-चांदीचे भाव

मुंबई: उच्चांकी स्तराच्या आसपास गेलेले निर्देशांक तेथून घसरण्याचा प्रकार आज सलग तिसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात पाहण्यास मिळाला. सेन्सेक्स 66 अंशांनी तर निफ्टी 26 अंशांनी घसरला. आज दिवसभरात सेन्सेक्सने 52 हजार 875 पर्यंत मजल मारली होती, मात्र तेथे नफावसुली सुरु झाल्याने सेन्सेक्स त्या पातळीवर टिकू शकला नाही. तिथून तो सुमारे 400 अंश खाली घसरला व दिवसअखेरीस 52 हजार 482 अंशांवर स्थिरावला. निफ्टीदेखील 15,721 अंशांवर बंद झाला. (Share Market Update Sensex down by 400 Points Nifty Closes below 15750)

हेही वाचा: तृतीयपंथीयांच्या शिक्षणासाठी वसईत 'ट्रान्सजेंडर शाळा'

पॉवरग्रीड, बजाज फिनसर्व्ह, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी, एनटीपीसी, हिंदुस्थान युनिलीव्हर, बजाज फायनान्स, एलअँडटी, स्टेट बँक, अॅक्सीस बँक या समभागांचे दर अर्धा ते दीड टक्का घसरले. तर इन्फोसीस (बंद भाव 1,581 रु.), रिलायन्स (2,110 रु.), नेस्ले, मारुती, टेक महिंद्र या समभागांचे दर अर्धा ते एक टक्का वाढले.

आजचे सोन्या-चांदीचे दर

सोने - 46,740 रुपये

चांदी - 67,600 रुपये