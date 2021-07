बदनामीकारक मजकूर रोखण्यासाठी शिल्पा शेट्टीची उच्च न्यायालयात धाव

By

मुंबई: सोशल मीडिया (social media) आणि वेबसाइटसवर आपल्याबद्दल चुकीचा, खोटा, द्वेषपूर्ण आणि बदनामीकारक मजकूर (defamatory content) प्रसिद्ध करण्यापासून प्रकाशकांना रोखावे, यासाठी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने (Shilpa Shetty) मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेतली आहे. पॉर्न फिल्म रॅकेट प्रकरणात पती राज कुंद्राला झालेल्या अटकेनंतर प्रसारमाध्यमांमध्ये विविध बातम्या येत आहेत. त्यात बदनामीकारक मजकूर असल्याने शिल्पाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बार अँड बेंचने हे वृत्त दिले आहे. (Shilpa Shetty moves Bombay High Court to restrain publication of defamatory content by news organisations social media dmp82)