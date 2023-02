By

मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हा विषय प्रलंबित ठेवण्याचा विरोधी पक्षाचा प्रयत्न असल्याची खोचक टीका त्यांनी केली आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी मेरटवर व्हावी, अशी आमची अपेक्षा असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. (Shinde Vs Thackeray CM Eknath Shinde First Reaction on SC Verdict)

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टात चर्चा कशावर होती? तर हे जे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं पहायचं की मोठ्या खंडपीठाकडं पाठवायचं यावर होती. मोठ्या खंडपीठाची मागणी विरोधीपक्षानं केलेली आहे. त्यांना आता खात्री झाली असेल की आपल्याकडं आता काहीही नाही. बहुमत आमच्याकडं आहे. त्यामुळं हा विषय प्रलंबित ठेवण्याचा त्यांची अपेक्षा असू शकते. हा विषय जेवढा टाळता येईल तेवढा टाळला जावा. कारण मोठ खडंपीठ स्थापन करताना वेळ लागतो. त्याच्या कायदेशीर सोपस्करांना वेळ लागतो. त्यामुळं वेळ काढूपणा करायचा ही त्यांची मागणी आहे."

दरम्यान, "आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, कोर्टानं मेरिटवर निर्णय घ्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे. आमच सरकार हे बहुमताचं सरकार आहे, कायद्यानं स्थापन झालेलं सरकार आहे. लोकशाहीत बहुमताला मोठं महत्व आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून जनतेच्या मनातील गोष्टी, राज्याला आवश्यक गोष्टी हे सरकार करत आहे," असंही मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.