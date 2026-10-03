Shipping Corporation of India : भारताच्या सागरी क्षमतेला बळकट करण्यात ‘एससीआय’ने अग्रणी राहावे : केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल

मुंबई : स्वावलंबी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक जहाजबांधणी तसेच सागरी क्षमता विकसित करण्याच्या देशाच्या प्रयत्नांमध्ये ‘शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ने (एससीआय) अग्रणी भूमिका बजावावी, असे आवाहन केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी केले. 'एससीआय'च्या स्थापनेला साडेसहा दशके (६५ वर्षे) पूर्ण झाल्यानिमित्त मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते..सोनोवाल म्हणाले, “भारताची ऊर्जा व व्यापार सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात 'एससीआय'चे योगदान मोलाचे आहे. विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटकाळात कंपनीने बजावलेली कामगिरी उल्लेखनीय ठरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत केवळ जहाजांच्या मालकीवर समाधानी नसून, देशातच जहाजे बांधण्याचा ठाम निर्धार आपण केला आहे. वर्ष २०४७ पर्यंत देशाला जहाजबांधणीत जागतिक पातळीवर अव्वल बनवण्याच्या मोहिमेत जहाजांचा राष्ट्रीय ताफा केंद्रस्थानी असेल.” ‘सागरी अमृत काळ व्हिजन २०४७’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’चे उद्दिष्ट गाठण्यात ‘एससीआय’चा ताफा व धोरणात्मक भागीदारी महत्त्वाची ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..१९ वरून ५८ जहाजांचा पल्ला१९६१ मध्ये अवघ्या १९ जहाजांसह सुरू झालेल्या 'एससीआय'कडे आज ५.२६ दशलक्ष डेडवेट टनेज (DWT) क्षमतेची ५८ जहाजे आहेत. कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादने, कंटेनर, एलपीजी-एलएनजी वाहक जहाजे, सागरी सेवा आणि प्रकल्प मालवाहतूक अशा विविध क्षेत्रांत कंपनी कार्यरत आहे. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन इंडियन ऑइलसोबत प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम आणि 'भारत कंटेनर शिपिंग लाइन'च्या माध्यमातून ताफ्याचा वेगवान विस्तार केला जात आहे..‘एससीआय’ देशाची दुसरी संरक्षणरेषाकार्यक्रमाचे अतिथी आणि महाराष्ट्राचे बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मुंबईशी कंपनीचे असलेले घनिष्ठ नाते अधोरेखित करत, सागरी अर्थव्यवस्थेत रोजगार आणि व्यापारासाठी भक्कम नौवहन परिसंस्था आवश्यक असल्याचे सांगितले. नौवहन सचिव विजय कुमार यांनी 'एससीआय' ही देशाची दुसरी संरक्षणरेषा असल्याचे नमूद केले. तर आगामी काळात आधुनिक व जागतिक दर्जाचा ताफा उभारण्यासाठी कंपनी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन बी. के. त्यागी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.