Aditya Thackeray: शिवसेना बदलली! खुद्द आदित्य ठाकरेच का करतायत दावा?

मुंबई : राज्यात निर्माण झालेल्या एकूण राजकीय परिस्थितीमुळं शिवसेना आता बदलली आहे असा आरोप अनेकदा शिंदे गट आणि भाजपकडून केला जात आहे. पण शिवसेना खरंच बदलली आहे, असा दावा खुद्द आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. पण शिवसेना बदललीए म्हणजे नक्की काय झालंय, हे आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. इंडिया टुडेच्या कॉन्क्लेव्हमध्ये ते बोलत होते. (Shiv Sena has indeed changed What exactly did Aditya Thackeray say need to know)

आदित्य ठाकरेंना जेव्हा प्रश्न विचारण्यात आला की, शिवसेना खरंच बदलली आहे का? त्यावर आदित्य म्हणाले, "हो नक्कीच. कारण बदल ही एक नरंतर प्रक्रिया आहे. कारण कुठलाही पक्ष हा १०० वर्षे जुना असला तरी त्याला त्या काळातील गोष्टी मांडून चालणार नाही तर आजच्या मुद्द्यांवरच बोलावं लागेल"

शिवसेनेचं व्हिजनं काय?

तुम्ही ज्या प्रकारे मुद्दे उपस्थित करत आहात, जे दुसरा कुठलाही शिवसैनिक उपस्थित करताना दिसत नाही. यामध्ये हवामान बदल, पर्यावरण संवर्धन यांसारखे मुद्दे असतील. तुम्हाला असं वाटतं का की, तुमचे आजोबा आणि तुमच्या वडिलांपासून जी शिवसेना होती ती आता बदलली आहे? तुमच्यामते शिवसेनेचं व्हिजन काय आहे? या प्रश्नावर आदित्य ठाकरेंनी उत्तर दिलं.

आदित्य ठाकरे म्हणाले, राजकारण तसेच माझे आजोबा आणि वडिलांचं करिअर हे वेगवेगळं होतं कारण प्रत्येक दशकाच्या वेगवेगळ्या प्रायोरिटी होत्या, ज्या लोकांसाठी महत्वाच्या होत्या. यामध्ये भूमीपुत्रांचा मुद्दा असेल, हिंदुत्वाचा मुद्दा असेल किंवा विकासाचा मुद्दा असेल. तुम्हाला आठवत असेल तर सन २००२ मध्ये माझ्या वडिलांनी 'मी मुंबईकर' हा विषय मांडला होता. हा मुद्दा सर्वकाही मुंबईभोवती फिरत आहे.