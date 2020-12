ईडीकडून शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांची चौकशी सुरु

मुंबईः शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक ईडी कार्यालयात दाखल झाले असून त्यांच्या चौकशीला सुरुवात झाली आहे. ईडीने प्रताप सरनाईक यांना तीन वेळा समन्स बजावला होता. टॉप्स सिक्युरिटी घोटाळ्याबाबत 24 नोव्हेंबर रोजी ईडीने प्रताप सरनाईक यांचे घर आणि कार्यालयावर छापेमारी केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर सरनाईक पिता-पुत्र ईडी कार्यालयात हजर झालेत. तसंच विहंग सरनाईक यांचीही चौकशी सुरु आहे.



सरनाईक यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

बुधवारी ईडीने प्रताप सरनाईक यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करु नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. टॉप्स सिक्युरिटी संबंधित कथित गैरव्यवहारामध्ये सरनाईक, त्यांचा मुलगा विहंग आणि योगेश चंदेला यांनी न्यायालयात याचिका केली. या चौकशीच्या एक दिवस आधीच त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आजच्या चौकशीचे व्हिडीओ आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग करावे, चौकशी करताना त्यांचे वकिलही हजर असतील या मागण्या केल्या आहेत.

Maharashtra: Shiv Sena MLA Pratap Sarnaik arrives at the office of Enforcement Directorate after being summoned for the third time, in connection with raid conducted at his residence pic.twitter.com/DliCdceMeS