ShivSena Melava : संजय राऊतांच्या नावाची राखीव खुर्ची; व्यासपीठानं वेधलं लक्ष

By

मुंबई : शिवसेनेचा कार्यकर्ता मेळावा मुंबईतील नेस्को सभागृहात आज पार पडत आहे. या मेळाव्याला पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे संबोधित करणार आहेत. यातील खास बाब म्हणजे व्यासपीठावर खासदार संजय राऊत यांच्या नावाची खुर्ची राखीव ठेवण्यात आली आहे. यामुळं व्यासपीठानं सर्वाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. (ShivSena Nesco Hall Melava Reserved chair in name of Sanjay Raut)

मुंबईतील पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी संजय राऊत यांची सध्या ईडीकडून चौकशी सुरु आहे. सध्या न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्यानं राऊत सध्या ऑर्थर रोड तुरुंगात आहेत. त्यांनी जामीनासाठी देखील अर्ज केला होता. पण त्यांचा अर्ज कोर्टानं फेटाळला.

दरम्यान, ईडीनं कालच पत्राचाळ प्रकरणी ४ हजार पानी आरोपपत्र दाखल केलं यामध्ये या घोटाळ्याचा सूत्रधार म्हणून संजय राऊत यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळं संजय राऊत यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

सामनामधून असेल किंवा थेट संवादातून असेल संजय राऊत यांनी शिवसेनेची बाजू कायमचं सक्षमपणे मांडली. त्यामुळेच भलेही संजय राऊत शिवसेनेच्या आजच्या कार्यकर्ता मेळाव्याला उपस्थित राहू शकणार नसले तरी त्यांचा सन्मान करण्यासाठी व्यासपीठावर त्यांच्यासाठी एक खुर्ची राखून ठेवण्यात आली असल्याचं शिवसेना नेत्यांकडून सांगण्यात आलं आहे.