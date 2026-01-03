Uddhav Thackeray : दोन गुजरात्यांच्या हाती मुंबई द्यायची नाही

मुंबई - दोन गुजरात्यांच्या हाती आपली मुंबई द्यायची नाही, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टीकास्त्र सोडले. राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना भवन येथे उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी उमेदवारांना मार्गदर्शन करताना भाजप आणि एकनाथ शिंदेंवर जोरदार निशाणा साधला..ठाकरे म्हणाले, की मुघलांशी हातमिळवणी करून सूर्याजी पिसाळने केलेल्या गद्दारीचा टिळा शतकानुशतके मिटत नाही. त्याचप्रकारे शिदेंची गद्दारी कायम लक्षात राहील. ही लढाई लढायची, जिंकायची आणि जल्लोष करायचा, अशा शब्दांत पदाधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवले.मुंबई महापालिकेची निवडणूक केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेची लढाई नसून, ती इतिहासाशी जोडलेली निर्णायक लढाई आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकनिष्ठेने काम करा. विरोधकांनी कितीही धनाचा वर्षाव केला तरी एकही जागा नतद्रष्टांच्या हाती जाऊ देऊ नका. येथे आलेले उमेदवार निवडून येतील, असा विश्वास व्यक्त करत प्रत्येक उमेदवारांनी वचननामा प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवून विजय सोपा करावा, असे आवाहनही उद्धव ठाकरेंनी केले..मुंबईत घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी स्वाभिमान निधीविधानसभा निवडणुकीत ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’ने महाविकास आघाडीला रोखल्याने ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे आघाडी सावध झाली असून, आर्थिक लाभाच्या आश्वासनांचा वर्षाव त्यांनी मुंबईकरांवर केला..घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी दरमहा १५०० रुपये स्वाभिमान निधी, महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी ‘बेस्ट बस’मध्ये मोफत प्रवास, ७०० चौरस फुटापर्यंत घरांना मालमत्ता कर माफ, पालिकेच्या पार्किंगमध्ये मोफत पार्किंग, एक लाख तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी २५ हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतचे साह्य देण्यासारख्या योजना निवडून आल्यानंतर लागू करण्याचे आश्वासन ठाकरे बंधूंनी दिले..भाजप आणि शिवसेना पक्षाचा शनिवारी मुंबई महापालिकेसाठीचा जाहीरनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जाहीर करणार आहेत. येत्या रविवारी (ता. ४) उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या उपस्थितीत विस्तृत जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जाईल..शिवसेना भवनमध्ये आज शिवसेना (ठाकरे), मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) या तिन्ही पक्षांच्या उमेदवारांची आणि पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त कार्यशाळा पार पडली. या निमित्ताने अमित ठाकरे शिवसेना भवनात आले. कार्यशाळेत धोरणांची चर्चाच झाली नाही, तर मुंबईकरांपर्यंत हा वचननामा कसा पोहोचवायचा, याचे प्रशिक्षण देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.