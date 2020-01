धक्कादायक, दुर्लक्षामुळे मुंबईकरांवर होऊ शकतो विषप्रयोग

खर्डी (शहापूर) : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा धरणाच्या जलवाहिनीवरून जाणाऱ्या रस्त्याला भगदाड पडले आहे. याबाबत मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रार करूनही दुर्लक्ष होत असल्याने येथून ये-जा करणारे रहिवासी हैराण झाले आहेत. या भगदाडामुळे अपघाताची शक्‍यता असून, जलवाहिनीत विषप्रयोगाची शक्‍यताही वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे या जलवाहिनीची लवकरात लवकर दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मुंबईसारख्या महानगरीला पाणीपुरवठा शहापूर तालुक्‍यातील ज्या धरणांतून केला जातो, त्यापैकी मुंबई पालिकेच्या मालकीचे असलेले तानसा, मोडकसागर ही प्रमुख धरणे आहेत. या धरणांमधून गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने सुमारे शंभर वर्षांपासून निरंतर पाणीपुरवठा केला जात आहे; परंतु झपाट्याने वाढणाऱ्या मुंबई नगरीचा पाणीपुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी मुंबई महापालिकेकडून मध्य वैतरणा धरणाची निर्मिती करण्यात आली आणि या धरणातील पाणी मोडकसागर (वैतरणा) धरणात सोडण्यात येते. या धारणातून चार वर्षांपूर्वी एक नवीन जलवाहिनी टाकण्यात आली. या जलवाहिनीचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचा आरोप केला जात आहे. तानसा अभयारण्यातील ओपन बावडी येथे सदर जलवाहिनीवरून मोडकसागर-तानसा रस्ता गेला आहे. वाहनांच्या वर्दळीमुळे दोन वर्षांपूर्वीच सदर रस्त्याखालील जलवाहिनीला भगदाड पडले असून हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे; परंतु या रस्त्याच्या खालून 24 तास वाहणाऱ्या जलवाहिनीवर पडलेल्या भगदाडाकडे पालिकेचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याने अपघात किंवा घातपाताची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे एखादा अपघात किंवा अनुचित प्रकार घडल्यावर प्रशासन जागे होणार का, असा सवाल स्थानिक ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. मोडकसागर-तानसा रस्त्यावरील जलवाहिनीला पडलेल्या भगदाडाची पाहणी करून त्यावर उपाययोजना करण्यात येईल.

- खट्टर अर्जितवार, कार्यकारी अभियंता,

मुंबई महानगरपालिका.





