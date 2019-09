धक्कादायक! पित्यासह मित्रांकडून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

मुंबई : कांदिवली येथील 16 वर्षांच्या मुलीवर पित्यासह त्याच्या मित्रांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी एका वकिलाने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. चौकशीनंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिसांनी सांगितले. सर्व संशयितांवर पॉस्को कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी वकिलाने तक्रार अर्जात केली आहे. 19 जुलैला पीडित मुलीचे वडील आणि त्याचे मित्र घरातील वरच्या मजल्यावर दारू पित बसले होते. त्या वेळी वडिलांनी मुलीला बोलवले आणि तिच्यावर बलात्कार केला. यापूर्वीही तिच्यासोबत अश्‍लील चाळे करण्यात आले होते. कोणाला काही सांगितल्यास चित्रफीत व्हायरल करू, अशी धमकीही पीडित मुलीला देण्यात आली. तिच्यावर 3 सप्टेंबरला वैद्यकीय उपचार झाले. त्यानंतर मुलीने पत्राद्वारे वकिलाला तिच्यावरील अत्याचाराची माहिती दिली. त्यानुसार वकिलाने पोलिसांत तक्रार अर्ज दिला. पीडित मुलीने भीतीपोटी प्रत्यक्ष तक्रार नोंदवली नसल्याचे अर्जात म्हटले आहे. मुलीची प्रत्यक्ष तक्रार नसली, तरी वकिलाचा अर्ज मिळाला आहे. त्यानुसार चौकशी करून पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती कांदिवली पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक नितीन पांडकुले यांनी दिली.

