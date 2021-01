मुंबई : मंत्रालयात पुन्हा शॉर्टसर्किट. मंत्रालयाच्या जुन्या इमारतीमध्ये चौथ्या मजल्यावर शॉर्टसर्किटची घटना. वेळीच सर्व स्विच बंद केल्याने मोठा धोका अनर्थ टळला. मंत्रालयाच्या जुन्या इमारतीमध्ये सकाळपासून वीज नाही. लाईट नसल्याने अनेक विभागाच काम देखील बंद आहे. ( बातमी अपडेट होत आहे ) short circuit on the forth floor of mantralaya building no electricity since morning

