Shraddha Walkar Murder Case: श्रद्धाची निर्घृण हत्या करणाऱ्या अफताब पुनावाला याच्या कुटुंबियांची चौकशी करुन त्यांनाही कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी श्रद्धा वालकर हीचे वडील विकास वालकर यांनी केली आहे.

पत्रकार परिषदेत त्यांनी या हत्याप्रकरणी इतरही अनेक गंभीर आरोप केले. (Shraddha Murder Case Aftab Poonawala his family should also be punished says Vikas Walkar)

विकास वालकर म्हणाले, "न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे व राहिलं. अफताब पुनावाला यानं माझ्या मुलीची अत्यंत क्रूरतेनं हत्या केली असून त्याला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी. तसेच त्याच्या कुटुंबातील आई-वडील व भाऊ यांचीही सखोल चौकशी करुन त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा झाली पाहिजे.

तसेच या कटात इतर कोणी सामील झाले असतील तर त्यांची चौकशी करुन त्यांनाही शिक्षा व्हावी अशी मी अपेक्षा करतो"

"मी फक्त एक वेळेस आफताबच्या घरी गेलो होतो, तेव्हा त्याच्या आईसोबत माझं बोलणं झालं होतं. पण मला तेव्हा व्यवस्थित उत्तर देण्यात आलं नाही. श्रद्धाने 2019मध्ये पोलिसांत तक्रार केली होती याची मला माहिती नव्हती.

26 सप्टेंबरला आफताबसोबत माझं बोलणं झालं तेव्हा मी त्याला विचारलं की माझी मुलगी कुठे आहे? ती तुझ्यासोबत दोन-अडीज वर्ष राहत होती. तेव्हा त्यानं मला सांगितलं की मला माहित नाही ती कुठे गेली.

यावर मी त्याला म्हटलं की ही तुझी जबाबदारी आहे. त्यावर तो काहीही बोलला नाही" अशी माहितीही यावेळी विकास वालकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.