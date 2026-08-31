Beauty Pageant : 'श्रावण सुंदरी २०२६' सौंदर्यस्पर्धेची अंतिमफेरी जल्लोषात संपन्न; भाविका तेंडुलकरने जिंकला श्रावणसुंदरीचा किताब

विरार - अशा कार्यक्रमातून महिलांसाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देतानाच नवीन युवा कार्यकर्ते कला क्रिडा चळवळीला जोडले जात आहेत याचा आनंद आहे. असे गौरवोद्गार माजी आमदार क्षितिज हितेंद्र ठाकूर यांनी श्रावण सुंदरी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीच्या उदघाटन प्रसंगी केले. या स्पर्धेचे सकाळ माध्यम प्रायोजक होते..यंग स्टार्स ट्रस्ट, विरार पुरस्कृत, वसई तालुका कला क्रिडा विकास मंडळ आयोजित,वामन हरी पेठे ज्वेलर्स वसई विरार 'श्रावण सुंदरी २०२६' स्पर्धेचा अंतिमफेरी सोहळा रविवार दि. ३० ॲागस्ट २०२६ रोजी अनंतराव ठाकूर नाट्यगृह, पारनाका वसई पश्चिम येथे मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला..मिस श्रावण सुंदरी या गटात प्रथम- भाविका तेंडुलकर, वसई द्वितीय - रोनिशा रॅाड्रिग्ज, वसई व तृतीय - तेजस्विनी राजपूत , ग्लॅमरस लुक - रोनिशा रॅाड्रिग्ज, ब्युटीफुल स्माईल - युक्ता वाघ , फोटोजेनिक फेस- तेजस्विनी राजपूत, बेस्ट रॅम्प वॅाक- भाविका तेंडुलकर, सोशल मिडिया फेम- सौम्या शेट्टी यांनी पारितोषिके पटकावली. मिसेस श्रावण सुंदरी या गटात प्रथम - विल्मा डाबरे, वसई, द्वितिय - डॅा अर्जिता राऊत व तुतीय - निलम गांगड, ग्लॅमरस लुक - प्राजक्ता इतकर, ब्युटीफुल स्माईल - अजिता जनावले , फोटोजेनिक फेस- ऐश्वर्या लाड, बेस्ट रॅम्प वॅाक-विल्मा डाबरे, सोशल मिडिया फेम- जागृती राऊत यांनी पारितोषिके पटकावली आणि एलिट श्रावण सुंदरी या गटांत प्रथम- डॅा सोनाली कोळी, वसई, द्वितिय- सविता कौर ओझला, पूणे, तृतीय - निलिमा भोयर, वर्धा, ग्लॅमरस लुक - निलिमा भोयर ब्युटीफुल स्माईल - दक्षा वाणिया, फोटोजेनिक फेस- डॅा सोनाली कोळी, बेस्ट रॅम्प वॅाक- सायली दवे, सोशल मिडिया फेम- श्रुतिका माशेलकर यांनी पारितोषिके पटकावली..प्रसिद्ध सिने व नाट्य अभिनेते तुषार दळवी, पुष्कर श्रोत्री, प्रसिद्ध सिनेअभिनेत्री व नृत्यांगना मानसी नाईक, गारवा फेम प्रसिद्ध कवि व लेखक मिलिंद इंगळे, ॲड एजन्सीचे पराग शहाणे, आणि अदानी ग्रुपच्या एच. आर. चंदा वनमाळी इ. निरनिराळ्या क्षेत्रांतील नामांकीत तज्ञांनी अंतिम फेरीचे परिक्षण केले. गेल्या वर्षीच्या तिन्ही गटांतील विजेत्या तारका स्पर्धकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आवर्जुन उपस्थित होत्या..मराठीतील प्रसिद्ध कवि व लेखक यांची नावे विचारली असता अनेक मराठी स्पर्धकांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही याबद्दल परिक्षकांनी खंत व्यक्त करुन अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला सुदृढ करण्यासाठी मराठीत बोला, मराठी साहित्य वाचत चला, मराठी नाटके व सिनेमे पहा, असा संदेश सर्वांना दिला. त्याचबरोबर संपूर्ण देशात १८ वर्षावरील सर्व महिलांसाठी आयोजित केली जाणारी एकमेव सौंदर्यस्पर्धा असल्याचे सांगत त्यांनी आयोजकांचे कौतुक व आभार मानले. स्पर्ध्येत नेदरलॅंड, मणिपूर, राजस्थान, वर्धा, सातारा, पुणे , परभणी, नाशिक इ. विविध ठिकाणांहून स्पर्धक या स्पर्धेत सहभागी झाले होते..युवा नेते क्षितीज ठाकूर, वसई तालुका कला क्रिडा मंडळाचे अध्यक्ष दत्ताराम मणेरीकर, कार्याध्यक्ष प्रकाश वनमाळी, उपाध्यक्ष माणिकराव दोतोंडे, सरचिटणीस केवल वर्तक, संघटक सचिव अनिल वाझ, कला प्रमुख प्रशांत घुमरे, शिर्षक प्रायोजक वामन हरी पेठे ज्वेलर्सचे श्री पांडे, माध्यम प्रायोजक मुंबई सकाळचे संदीप पंडित आणि सर्व परिक्षक मान्यवरांच्या शुभहस्ते दिप प्रज्वलन करण्यात आले. माजी महापौर नारायणराव मानकर, माजी स्थायी समिती सभापती संदेश जाधव, माजी सभापती वृंदेश पाटील, शेषवंशी क्षत्रिय भंडारी समाज विश्वस्त मंडळाचे उपाध्यक्ष हर्षद ठाकूर, पुष्पा जाधव, नगरसेविका यांनी स्पर्धेस भेट देऊन स्पर्धकांना प्रोत्साहन दिले..माजी महापौर व विद्यमान स्थायी समिती सभापती प्रविण शेट्टी यांनी लोकनेते आमदार श्री हितेंद्र ठाकूर यांच्या संकल्पनेतील वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सवाप्रमाणे हा उपक्रमही महिलांना एक निराळे क्षेत्र खुले करुन देणारे व्यासपीठ ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला.या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नितिशा पाटील, आभार प्रदर्शन ॲड तन्मय नेरकर व निवेदनाची जबाबदारी कुणाल रेगे व सायली गावंड यांनी पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.