रोह्याचे ग्रामदैवत श्री धावीर महाराज देवघटी विराजमान, ब्रिटिशांपासून पोलिस मानवंदनेची परंपरा

रोहा : ब्रिटिश काळापासून पोलिस मानवंदना देण्याची परंपरा लाभलेल्या देशातील दोन देवस्थानांपैकी एक म्हणून ओळख असलेले रायगडवासीयांचे श्रद्धास्थान आणि रोह्याचे ग्रामदैवत श्री धावीर महाराज रविवारी मंगलमय वातावरणात विधिवत देवघटी विराजमान झाले. पारंपरिक धार्मिक विधी, गोंधळ्यांच्या आरत्या, वाद्यांचा गजर आणि भाविकांच्या उपस्थितीत महाराजांच्या नवरात्रोत्सवाला उत्साहात प्रारंभ झाला..रोहा शहराच्या पश्चिमेला हनुमान टेकडीच्या पायथ्याशी श्री धावीर महाराजांचे भव्य मंदिर आहे. मंदिराच्या गाभान्यात श्री धावीर महाराज, कालिका माता, बहिरीबुवा, वाघबाप्पा आणि तौनवीरा यांची स्थाने आहेत. मंदिराबाहेर महाराजांचे अंगरक्षक चेडा देवाचे स्थान आहे. नवरात्रोत्सवाच्या प्रारंभानिमित्त मंदिरात दर्शनासाठी रोहेकर भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती..महाराजांना विधिवत देवघटी बसविण्याच्या सोहळ्यात देवस्थानचे पुजारी वरणकर यांनी विश्वस्त, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेकडो धावीरभक्तांच्या उपस्थितीत पारंपरिक पद्धतीने गान्हाणे मांडले. गावातील भाविकांनी श्रद्धेने नवरात्रोत्सवाचे आयोजन केले असून, उत्सवादरम्यान घडणाऱ्या चुका गोड मानून घ्याव्यात आणि गावाचे सर्व संकटांपासून रक्षण करावे, अशी प्रार्थना करण्यात आली..FDA Action: खाद्यतेलाच्या साठ्यांवर छापा, 'एफडीए'च्या कारवाईत १.२८ कोटींचा साठा जप्त.यानंतर महाराजांवर अक्षतांची उधळण करण्यात आली. गोंधळ्यांच्या आरत्या, विविध वाद्यांचा गजर आणि घंटानादाने मंदिर परिसर दुमदुमून गेला. मंगलमय वातावरणात ग्रामदैवताची महाआरती संपन्न झाली. या सोहळ्यामुळे रोहेकरांमध्ये भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले असून, नवरात्रोत्सवाच्या पुढील कार्यक्रमांसाठी भाविकांमध्ये उत्साह आहे. .या वेळी आमदार अनिकेत तटकरे, वनश्री शेडगे, प्रशांत देशमुख, मकरंद बारटक्के, कुमार पाशिलकर, दर्शन कदम, समीर शेडगे यांच्यासह विश्वस्त मंडळाचे पदाधिकारी, सदस्य आणि अनेक मान्यवर उपस्थित होते..Mumbai News: जीटीबीनगरवासीयांना भाड्याचा दिलासा! निवासींना २० तर गाळेधारकांना १० हजार रुपये.पुजारी वरणकरांनी मांडले गाऱ्हाणे'हे थावीर महाराजा, समस्त रोहावासीयांनी श्रद्धेने आणि पारंपरिक पद्धतीने तुझा नवरात्रोत्सव मांडला आहे. या उत्सवात आमच्या हातून चांगली सेवा होऊ दे. काही चुका झाल्यास त्या गोड मानून घे. गावाला सर्व संकटांपासून दूर ठेव आणि समस्त रोहावासीयांवर तुझी कृपादृष्टी कायम राहू दे,' असे भावपूर्ण गाहाणे पुजारी वरणकर यांनी श्री धावीर महाराजांकडे मांडले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.