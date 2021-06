धक्कादायक! उंदराने डोळे कुरतडलेल्या रुग्णाचा मृत्यू

मुंबई : राजावाडी रुग्णालयात(Rajawadi Hospital)उंदराने डोळे कुरतडलेल्या(Rat Bite)श्रीनिवास यल्लपा या तरुणाचा उपचारादरम्यान संध्याकाळी 6 वाजता मृत्यू झाला आहे. या रुग्णाला मेंदुज्वर झाला होता तसेच त्याचे लिव्हर देखील खराब झाले होते. यासाठी गेल्या तीन दिवसांपासून त्याच्यावर राजावाडी रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते .अखेर आज उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला आहे. (Shrinivas yellappa dead in rajawadi hospital due to bite of rat over his eye)

हेही वाचा: सायन स्थानकात पाणी साचू नये यासाठी रेल्वचा नवीन प्लान

मंगळवारी संध्याकाळी या रुग्णाचे उंदराने डोळा कुरतडल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर, राजावाडी रुग्णालय प्रशासनाला अनेक स्तरावरुन झालेल्या टीकेला सामोरे जावे लागले होते. मात्र, आज या रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचे समोर येत आहे. दरम्यान, या रुग्णाच्या नातेवाईकांनी रुग्णालय प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. श्रीनिवासची मोठी बहिण यशोदा यल्लप्पा बुधवारी संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून रुग्णालयाच्या गेटवर उभी होती. श्रीनिवासला भेटण्याची मागणी करत होती. पण, रुग्णालयाकडुन रात्री 8 वाजता त्याच्या मृत्यूची बातमी दिल्याचे यशोदा यांनी साांगितले. हा प्रसंग सांगताना यशोदा यांचे अश्रू अनावर झाले होते.