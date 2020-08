मुंबईत परिस्थिती नियंत्रणात! आज 743 नवीन रुग्णांची भर; तर रुग्ण बरे होण्याचा दर 81 टक्क्यांवर

मुंबई : मुंबईत आज कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या तुलनेत कमी झाली असून आज 743 रुग्ण सापडले. मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 1,37,091 झाली आहे.मुंबईत आज 20 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 7,439 वर पोचला आहे. मुंबईत आज 1,025 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 81 टक्के इतका आहे. आरतीच्या वेळी गर्दी टाळण्यासाठी भन्नाट आयडिया; सोसायटीच्या मजल्यांमध्ये लावले लाऊड स्पीकर मुंबईत आज नोंद झालेल्या 20 मृत्यूंपैकी 16 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 13 पुरुष तर 7 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या 20 रुग्णांपैकी एकाचे वय 40 वर्षा खालील होते. 13 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते तर 6 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते. कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी या आजारातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही वाढत आहे. आज 1,025 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 1,11,084 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले.मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर हा 87 दिवसांवर गेला आहे. तर 23 ऑगस्ट पर्यंत एकूण 7,09,583 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 17 ऑगस्ट ते 23 ऑगस्ट दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर हा 0.80 इतका आहे. पनवेलकरांची अँन्टीजन चाचणीसाठी वणवण; रुग्णांची नाईलाजाने खासगी रुग्णालयाकडे धाव मुंबईत 604 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. तर सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 5,834 असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात असलेले 4,268 अति जोखमीचे रुग्ण आहेत तर 3,074 रुग्ण कोविड केअर सेंटर 1 मध्ये उपचार घेत आहेत.

Web Title: Situation under control in Mumbai! Adding 743 new patients today